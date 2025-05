Euroopa taganes lubadusest kohe Venemaale uued sanktsioonid kehtestada

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles teisipäeval, et kui Moskva relvarahuga ei nõustu, kehtestatakse Venemaa vastu uued sanktsioonid lähipäevil tihedas koostöös Ameerika Ühendriikidega.

Samas oli Macron üks Briti, Saksa, Poola ja Ukraina liidri laupäeval, 10. mail Kiievis tehtud ühisavalduse initsiaatoreid. Avalduses öeldi, et Venemaa peab nõustuma relvarahuga alates 12. maist. Kui Venemaa keeldub täielikust ja tingimusteta relvarahust, tuleks tema suhtes rakendada pangandus- ja energeetikasektoris karmimaid sanktsioone, mis on suunatud fossiilkütuste, nafta ja varilaevastiku vastu, seisis dokumendis.

Uute sanktsioonide suhtes võttis teisipäeval pehmema tooni ka Saksa kantsler Friedrich Merz, kes lükkas sanktsioonide tähtaja selle nädala lõppu.

Venemaa peab kuulutama oma valmisolekut tingimusteta 30-päevaseks relvarahuks, ütles Merz. Kui sõja vaigistamisel sel nädalal reaalset edu ei toimu, siis algatab Saksamaa valitsus Venemaa-vastaste sanktsioonide märkimisväärse karmistamise Euroopa tasandil, näiteks energia- ja finantsturu sektoris, rõhutas Merz teisipäeval Berliinis toimunud pressikonverentsil.

Uudisteagentuur Reuters viitas Prantsuse välisministri Jean-Noel Barrot' esmaspäeval öeldule, et Euroopa Komisjonil on palutud esitada nendes valdkondades uusi sanktsioone.

Agentuur tõi ka ka esile, et kui Vene režiimi juht Vladimir Putinit kutsus üles pidama 15. mail Istanbulis Ukrainaga otsekõnelusi, siis USA president Donald Trump toetas seda üleskutset ja õõnestas sellega Euroopa juhtide püüdlusi näidata, et Trump toetab nende ähvardust.

USA väljaande Bloomberg andmetel on Euroopa juhid valmis ootama Ukraina ja Venemaa kohtumist Istanbulis, enne kui survestavad USA-d ühinema uute Venemaa-vastaste sanktsioonidega.

Samas tunnistavad diplomaadid Brüsselis, et pärast 16 sanktsioonipaketti, mille Euroopa Liit on Venemaale Ukraina sõja tõttu kehtestanud, on üha raskem saavutada bloki 27 liikmesriigi seas vajalikku üksmeelt oluliste uute meetmete vastuvõtmiseks. Praegu on ettevalmistamisel 17. sanktsioonidepakett, millele loodetakse välisministrite heakskiitu järgmisel nädalal.

Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga 60 õhurünnakut

Vene relvajõud korraldasid teisipäeval Ukrainale 60 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap.

Teate kohaselt kasutasid vaenlase õhujõud rünnakutes 101 liugpommi. Samuti saadeti Ukrainat ründama 1052 drooni, neist valdav osa FPV-droonid.

Kindralstaabi teatel leidis teisipäeval aset ühtekokku 125 lahingkokkupõrget. Kõige raskem oli olukord Pokrovske suunal, kus Vene armee korraldas 42 rünnakut.

Kallas: hakkame valmistama ette 18. Vene-sanktsioonide paketti

Pärast seda, kui Euroopa Liit võtab vastu 17. sanktsioonide paketi Venemaale, asutakse valmistama ette järgmist paketti, ütles teisipäeval EL-i välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas.

"Me töötame 17. paketi kallal. Ma loodan, et võtame selle vastu Euroopa Liidu välisasjade nõukogus, mis toimub meil järgmisel nädalal. Seejärel asume tööle järgmise paketiga," ütles Kallas Taani pealinnas Kopenhaagenis ajakirjanikele.

Kallas rõhutas, et sanktsioonide paketid on EL-i majanduslikud vahendid Venemaale surve avaldamiseks eesmärgiga saavutada kokkulepe sõja lõpetamiseks Ukrainas.

Ta nimetas suureks probleemiks sanktsioonidest kõrvale hiilimist.

"Seetõttu oleme juba kehtestanud kriminaalkaristused nendele, kes sanktsioonidest kõrvale hiilivad, sest on selge, et just Euroopa ettevõtted tahavad Venemaalt jätkuvalt kasu lõigata," lisas Kallas.

"Muidugi peame läbirääkimisi nende riikidega, kes aitavad sanktsioonidest kõrvale hiilida. Aga me peame ka endale otsa vaatama, sest just Euroopa ettevõtted tahavad endiselt osta ja müüa Venemaal," tõdes Kallas.