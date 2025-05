Pärnu spaad sooviksid turismibussidele tasuta parkimist

Suurem osa Pärnu spaadest jääb rannarajooni, kus parkimise eest tuleb suvel maksta kõige kõrgemat hinda. Kui auto eest tuleb rannarajoonis suvel maksta 25 eurot ööpäevas, siis bussidel tuleb ööpäevase parkimise eest välja käia 50 eurot.

"Selline parkimistasu suurus ei ole just atraktiivne, arvestades välisturisti ja nende viibimise aega Pärnu linnas. Samas see peaks ju olema igatpidi tervitatav Pärnu linna jaoks, kui me tahame siin võidelda autostumise vastu ja rääkida kestlikust turismist, et seesama üks bussitäis - umbes 50 inimest - tuuakse korraga ühe transpordivahendiga Pärnu linna," sõnas Viiking spaa juht Kairi Lusik.

Kaameraväliselt ütlesid ka mitu teist spaad, et turismibusside parkimine on probleem. Kuigi spaadel on ka enda parklad, ei pruugi sinna kõik bussid ära mahtuda. Pärnu linn on turismibusside parkimiseks tasulisse alasse loonud 30 parkimiskohta, millest osa asub ka odavamas parkimise tsoonis. See aga olukorda ei päästa.

"Reaalsus on see, kui me mööda Pärnu linna ringi sõidame, siis keskuslinnas vähemalt nendel enamikel parkimiskohtadel pargivad ühistranspordibussid, kes ootavad Pärnu bussijaamast oma väljumist," ütles Lusik.

Spaade sõnul võiksid turismibussid saada parkida tasuta ja eelistatult spaade läheduses tänaval. Turismiasjaliste sõnul mõjub busside kõrge parkimishind halvasti Pärnu kui sihtkoha konkurentsivõimele.

"Turismisihtkohana peame arvestama, et oleme väga tihedas konkurentsis ja peame mitte paistma, vaid ka päriselt pakkuma parimat kogemust ja tegutsema kestlikel põhimõttel. Kui me paneme siia kõrvale ka asjaolu, et enamikes turismisihtkohtades on turismibussidel parkimine, kas soodustingimustel või suisa tasuta, siis meie kui turismisektori ettepanek siin kindlasti on turismibusside parkimistingimused Pärnus üle vaadata," lausus Destination Pärnu MTÜ tegevjuht Margus Randmäe.

Viiking spaa sõnul on linnale tehtud ka konkreetsed ettepanekud. Pärnu linn ütleb, et need võidi teha ajal, kui parkimiskorra muutusi mitu aastat tagasi arutati, kuid hetkel ettepanekuid laual ei ole. Linn on aga aruteludeks valmis.

"Ootame konkreetseid ettepanekuid just spaade poolt, et kuidas siis seda lahendada, sest öelda lihtsalt, et hotelli juures peab olema minu buss, seisma seal tasuta on väga lihtne, aga võib olla on ka teisi lahendusi. Oleme pakkunud ise linnavalitsuse poolt lahenduseks parkla loomise väljapoole tasulist ala, mis kahjuks ei ole jälle ettevõtjatele väga sobinud," ütles Pärnu linnavalitsuse avalike suhete juht Anu Juurma-Saks.