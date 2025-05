EL-i ülemkogu juhi Costa erakond korraldas sotsiaalmeedias mõjutuskampaania

Operatsioonis osalesid kaks suhtekorraldusagentuuri ja PS-i noorteühendus, mis 40 000 euro suuruse eelarvega haldasid sadu võltsitud veebikasutajaid. Eesmärk oli suurendada veebiküsitlustes erakonna toetust ja levitada teemaviiteid (hashtag), et kunstlikult suurendada postituste nähtavust ja ka parteid kiitvaid postitusi, vahendab väljaanne Brussels Signal Portugali lehe artiklit.

Portugali leht kirjutab, et erakonna suunisel loodi sotsiaalmeedias umbes 300 võltsprofiili.

Mõned koordineerimiskoosolekud toimusid PS-i partei peakorteris Lissaboni kesklinnas. Suhtekorraldusagentuuride töötajad kaebasid eetiliste probleemide üle, eriti koroonapandeemia ajal, kui kunstlikult võimendatud sõnumid hakkasid tegelema terviseprobleemidega.

"Meil paluti luua sotsiaalmeedias võltskontod, et avaldada PS-i ja António Costat toetavaid kommentaare ning hääletada veebiküsitlustes partei poolt," rääkis projektis osalenud ADBD kommunikatsiooniagentuuri meeskonna üks liikmetest Miguel Lopes. "Seda kõike tehti salaja. Tavaliselt läksime avalikku võrku, nagu näiteks Padaria Portuguesa. Isegi kontoris töötades kasutasime alati VPN-e, krüptitud tarkvara ja anonüümseid brausereid."

Miguel oli üks kuuest ADBD meeskonnas sellele projektile pühendunud inimesest, kellest igaüks vastutas võltskasutajate ehk veebirobotite (inglise keeles bot) loomise eest.

"Võltsprofiilide loomiseks valisime erinevatest elanikkonna segmentidest juhuslikult nime ja sünnikuupäeva. Profiilifotode jaoks kasutasime näiteks Siberist pärit inimeste müüdavaid pilte või pilte Instagrami lehtedelt," rääkis Lopes.

Ta märkis, et Facebookis ja Twitteris (praegune X) loodud kontosid "toideti" nädalaid või kuid, nii et neist said näiliselt päris kasutajad. Alles pärast seda perioodi hakkasid need "töötama" ja neid sai kasutada PS-i või António Costa kasuks kommenteerimiseks.

6. oktoobril 2019 valiti António Costa peaministriks – sellega algas kampaania teine etapp, mis oli seotud valimisjärgse perioodi ja 2020. aastal alanud koroonapandeemia algusega.

"Kuna see periood hõlmas pandeemia algust, oli see keerulisem, see lõi meie südametunnistuse sassi. See oli nagu inimeste silmade ette teki tõmbamine ajal, mil polnud veel selge, mis toimub või mida tehakse. Pidime edastama sõnumit, et PS kontrollib kõike väga hästi," rääkis Lopes.

Praeguse EL-i ülemkogu eesistuja Costa büroo Brüsselis ei vastanud väljaande Brussels Signali kommentaaritaotlusele.

Professor André Azevedo Alves Katoliku Ülikooli Poliitikauuringute Instituudist ütles väljaandele, et ei olnud uudisest üllatunud ja märkis, et kõik osalised on korduvalt selliseid vahendeid kasutanud.

Ta ütles, et liberaalses demokraatias ei ole varikasutajate loomine ebaseaduslik, kuid lisas, et lugu kahjustab peavooluparteide usaldusväärsust ja loob ohtliku topeltstandardi veebikampaaniate käsitlemisel.

Ka Costa ise on varem desinformatsiooni hukka mõistnud, öeldes, et see kujutab endast ohtu demokraatlikule protsessile. Euroopa Ülemkogu presidendina on ta seda kriitikat jätkanud – ka Ülemkogu veebisaidil on palju selleteemalist sisu.

Veebikampaania toimus ajal, mil Portugali parteid nagu parempopulistlik CHEGA! olid tänu sotsiaalmeediale hakanud populaarsust koguma.

2023. aastal astus Costa korruptsiooniskandaali tõttu Portugali peaministri kohalt tagasi.