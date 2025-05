Asmann: iseseisvast kütusetootmisest loobumine on rumalaim tegu

"Minu soovitus on, et paneme kliimaideoloogia palun pausile, lahendagem päris probleeme. Eesti väljakutseks on kahaneva elanike arvuga iseseisva riigi säilitamine, kaitse-, haridus- ja tervishoiukulude finantseerimine ning riigi ülalpidamine," kirjutas Ahti Asmann esmaspäeval oma arvamusartiklis.

Asmann tõdes neljapäevases "Esimeses stuudios", et sai mõningaid pahaseid kirju oma sõnavõtu kohta, kuid lohutab oma kriitikuid mõttega, et kliimapoliitika on endiselt aktuaalne teema ning ei kao kuhugi.

"Kliimapoliitika on pikalt Euroopa laual. Lihtsalt mingi hetk poliitikud tunnetasid, et nende argumendid polnud vist piisavad laiemale avalikkusele või tundsid, et on aeg inimesi õpetada. Seejärel otsustasid 2050. aastani nullnetoheitme kirjutada seadusesse ja anda sellele seaduslik võim. See seadus on jätkuvalt olemas, instrumendid ja heitmekaubandussüsteemid kõik toimivad. Lihtsalt rumal on ignoreerida, mis maailmas toimub. Siin tuleb nüüd hetkel vaadata, kus me oleme ja sügavalt sisse hingata," sõnas Asmann.

Asmanni hinnangul on Eestil praegu kolm prioriteeti, milleks on julgeolek, heaoluriik ja kliimapoliitika.

"Mina ütleksin, et probleem on pigem see, et kõik need kolm prioriteeti on rahalises mõttes miinusmärgiga ja nad viivad raha välja selle asemel, et tuua seda sisse," ütles Viru Keemia Grupi juht.

Asmanni sõnul peaks olema Eesti prioriteediks tasakaalustatud areng, mis tähendab riigisiseselt hakkama saamist.

"Selleks peab looma maailmale väärtust - eksportima, raha laekub eestisse - ja selle eest arendad kultuuri, keelt, kirjandust, haridust ja tagad julgeolekut. Ma arvan küll, et kui küsimus on, et kas kliimapoliitikaga on liiga ette rutatud, siis kindlasti. Nullnetoheide 2050. aastaks seadusesse kirjutada - minu meelest oli see radikalism. Ega tegelikult täna keskmine poliitik ka usu, et see on üldse teostatav. Kõik peavad seda ikkagi signaaliks," sõnas Asmann.

Tema hinnangul on kurb see, et regulatsioonide muudatusest ja kalkulatsioonidest, millega protsessi alustati, jäeti kõrvale füüsika ja muu teadus.

"Isegi arutasime, et millal hakkab see reaalsus kohale jõudma - kas siis, kui raha saab otsa või elektrihind läheb kõrgeks ja me eksisime. Raha ei saa otsa ja raha saab juurde trükkida. Raha saab juurde laenata, aga Hispaania näitel sai elekter otsa. Ma arvan, et väga hea, et see juhtus Hispaanis ning mitte meil. Meil on aeg siit järeldusi teha," lausus Asmann.

Ühtlasi tõi ta välja, et õige lähenemine oleks anda luba teha ettevõtetel, mida nad soovivad, aga seda kuniks jäävad nõutud piirangutesse.

"Euroopa on öelnud, et peab omama kasvavat majandust, mille kasvuhoonegaaside neto on null. Mitte keegi pole öelnud, et ei tohi seda või teist teha. Tegelikult õige lähenemine olekski see, et ettevõte tohib töötada kuni mahub nendesse raamidesse. Kui tõesti on arenetud 2050. aastaks viisil, et sellesse kannatab investeerida, siis püüame süsiniku kinni ja töötame edasi," ütles Viru Keemia Grupi juht.

Üks asi, mida Asmanni hinnangul peab meeles pidama, on see, et Eesti ei tohi võtta Euroopast ambitsioonikamat eesmärk.

"Euroopa üleselt on võetud eesmärgid ja instrumendid ning karmima eesmärgi või regulatsiooni kehtestamine tähendab seda, et sa paned kogu Eesti majanduse nõrgemasse positsiooni teiste EL-i riikide suhtes," lausus Asmann.

Lisaks on Viru Keemia Grupi juhi sõnul kõige rumalam otsus loobuda iseseisvast kütuse tootmisvõimekusest, milleks Eesti näol on põlevkivi.

"Kui me vaatame praegu, kuidas paljud ütlevad, et käib energiasõda ja energiakandjaid kasutatakse relvana ning meie selles olukorras loobume iseseisvast kütuse tootmisvõimekusest... Tegelikult rumalamat tegu ei saa olla," ütles ta.

Asmanni hinnangul peaks peaminister, kes on jätkuvalt pühendunud 2050. aastaks netonullheitmele, tasa ja targu eesmärgid tulevikuks paika panema.

"Rohepööre on majanduskasvu poliitika, mis saavutatakse nullnetoheitmeta ning seal tuleb väga tasa ja targu panna paika eesmärgid, kuidas sinna nullheitme poole liikuda. Täna tehnoloogiaid ei ole. Need on ikkagi kõik tulevikutehnoloogiad ja kirjutage lihtsalt kliimapoliitikasse sisse, et alates 2050. aastast on kõik vabad tegutsema. Peaasi, et nad mahuvad nende kasvuhooneheitmete piiridesse," ütles Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann.