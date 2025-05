Lahemaal saab vaadata taimedega trükitud tekstiiliteoste näitust

Muinastaide Koja püsinäitus on pühendatud kaljujoonistele. Suvenäituseks proovitakse leida teemasid, mis sobivad püsiekspositsiooniga. Sel aastal langes valik kunstnik Ülle Saatmäe taimedega trükitud tekstiilidele.

"Kaljujoonised on nagu looduse osa, kuigi inimese loodud, ja ka temal on looduslähedane suhtumine. Ta on oma tekstiilitööd teinud niimoodi, et nad on küll ka inimese tehtud, aga loodusega kooskõlas," rääkis Muinastaide Seltsi esimees Väino Poikalainen.

Kunstnik Ülle Saatmäe sõnul lähtus ta Muinastaide Kojas välja pandud teoseid luues näitusepaiga teemast.

"Ma käisin siin eelmisel suvel. Need kaljujoonised inspireerisid mind ja ma ma hakkasin proovima teha rohkem linastele ja naturaalsetele kangastele," lausus Saatmäe.

Ülle Saatmäe sõnul teeb taimetrüki põnevaks lõpptulemus. Näiteks üht teost vaadates avastas ta sellelt näo.

"See on paras alkeemiline tegevus. Kõik need värvid ja pigmendid, mis on näha, tulevad taimest endast. Siin ei ole midagi lisatud ja ei ole ka käega tõmmatud jooni. Käega nad on vaid asetatud kangale," rääkis Saatmäe. "Kuna ma olen sellega tegelnud seitse aastat, siis midagi suunavat ma juba oskan. Sest alguses olid ainult üllatused ja pettumused."

Suve lõpuni avatud näitusel on lisaks tekstiilikunstile võimalik vaadata ka fotonäitust teoste sünnist.