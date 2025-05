Haridusministeerium tõstis ametnike palka

Ametnike palgad riigikoolide ja -varade osakonnas on 1. maist vahemikus 3000 kuni 4290 eurot. Kõige suurem palk on osakonnajuhatajal.

"HTM on avaliku sektori palgavõrdluses langenud viimaste sekka, 2024. aasta ministeeriumide võrdluses oli HTM kogupalgas kõige viimasel kohal. Sellest hoolimata lausalist palgatõusu HTM-is ei toimu. Alates 1. maist on majaüleselt kehtestatud põhimõtete alustel korrigeeritud nende töötajate palka, kelle palgatõus on jäänud aastate taha või kelle ülesanded on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt muutunud," ütles kantsler Triin Laasi-Õige.

Märtsis andis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) mõista, et tema ministeeriumi ametnikud väärivad palgatõusu.

"Olen olnud ministeeriumiametnike suhtes kiuslik ja pole palgatõusu lubanud. Aga nii pikalt ei pea inimesed vastu selles olukorras," ütles Kallas.

2024. aastal oli riigitöötajate keskmine põhipalk 2370 eurot 4,3-protsendilise tõusu juures, sealjuures oli riigi ametiasutuste sooline palgalõhe 1,7 protsenti. Valitsussektori teenuste pakkujate palk oli mullu rahandusministeeriumi andmetel 2510 eurot.