Rail Baltic Estonia sõlmis Merkoga lepingu reisiterminali ehitamiseks

Rail Baltic Estonia sõlmis Merko Ehitus Eestiga lepingu Tallinnas Ülemistele Rail Baltica rahvusvahelise reisiterminali ehitamiseks. Hoone kerkib risti üle Suur-Sõjamäe tänava, Rail Baltica trassi ja Eesti Raudtee idasuunalise raudteetaristu, ulatudes kuni 20 meetri kõrgusele ehk on umbes kuuekorruselise maja mõõtu.

Keskne konstruktsioon on 180 meetrit pikk, selle alla rajatakse jalakäijate tunnelid ja tehnosüsteemid.

Raudtee kõrvale ehitatakse kolm perrooni kogupikkusega 1250 meetrit, millest ligikaudu pool kaetakse varikatusega.

Ehituslepingu summa on ligi 85 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Terminal peaks valmima 2028. aasta oktoobris.

"Konkreetse lepingu raames rajatakse terminali hoone, see on see osa terminalist, mis hakkab kõrguma raudteede kohal ja pakub reisijatele ootesaali funktsiooni. Muuhulgas selle lepingu raames antakse ka lõppvalmidus kogu selle raudteealusele korrusele," ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

"Põhitrass Eestis on valdavalt ehituslepingutega kaetud, välja arvatud kaubalõik Soodevahest Muugani, kuivõrd seal me ise alles projekteerime, siis ehitushange järgneb järgmisel aastal," lisas Salomets.

Merko Eesti juhatuse esimees Jaan Mäe ütles, et terminali ehitus on Merko jaoks väga oluline tellimus. "Oleme selle pakkumuse kokkupanekuga pikalt tegelenud - väga keeruline töö. Maksumus on ca 85 miljonit eurot," ütles Mäe.