Neljapäev tuleb soe, aga vihmane

Eeloleval ööl kandub üle maa pilvevöönd. Lääne-Eestis on üksikuid vihmahooge, maa lõuna- ja idaosas on tugevamaid sajuhooge, Kagu-Eestis on ka äikeseoht. Puhub idakaare, peale keskööd kagu- ja lõunatuul 4-10, rannikul iiliti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 12 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui ka rünkpilvi. Vihmahooge on põhiliselt Ida-Eestis. Tuul puhub kagust ja lõunast 5-10, iiliti 13, saartel 15 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Mandril sajab mitmel pool hoovihma, pärastlõunal on kohati äikest, võimalik on ka rahe. Puhub lõunakaare tuul 4-10, iiliti kuni 15 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 17 kuni 21, tuulele avatud rannikul 9 kuni 14 kraadi.

Reedeks ja laupäevaks kannab lõunavool vihmapilvi üle mandri, saartel on sadusid vähem. Öine temperatuur on pilves taeva korral viiest kraadist kõrgem, aga päevasoe kerkib vaid mõni kraad üle kümne, üksnes reedel võib idaservas veel 20 kraadini tõusta.

Pühapäeva päev on suurema sajuta ja mõõdukalt soe.