Valitsus arutas Narvas piirkonna energeetikat ja ettevõtlust

Valitsuse istung ja kabinetinõupidamine toimusid Narva Eesti gümnaasiumis. Ida-Virumaa jaoks olulisteks otsusteks said Eesti Energia aktsiakapitali suurendamine 100 miljoni euro võrra, mis tähendab Narva jaoks Balti elektrijaama kapitaalremonti ja soojavarustuskindlust kuni uue küttelahenduse leidmiseni.

Kaitseväe linnaku rajamiseks Narva on raha leitud ja täpne koht selgub juunis. Valitsuse väljasõidu raames allkirjastasid RMK ja VKG kokkuleppe biotoodete tehase rajamiseks. Tegemist on esimese puidu biokeemilise väärindamise tehasega Eestis.

"Mehaanilises väärindamises, pole just saladus, Eesti on maailma tipus, aga puudu on puidu keemilisest väärindamisest ja see puit liigub hetkel Eestist välja. Nii et loodetavasti RMK ja VKG ühine hea tahte kokkulepe saadab selge signaali, et me saame need investeeringud teha," lausus peaminister Kristen Michal.

Biotoodete tehase rajamine maksab 1,2 miljardit eurot. Tehas on kavas ehitada Lüganuse valda RMK maale. VKG saab hoonestusõiguse ja kindluse, et kolmandik tehase tööks vajalikust puidust tuleb riigimetsast. Nüüd ootab VKG eriplaneeringu kehtestamist ja siis võib minna investoreid otsima.

"Selleks, et minna tõesti investoritega rääkima ja partnereid otsima, peavad siseriiklikud probleemid olema lahendatud. Tegelikult, kas Eesti on atraktiivne jätkuvalt investeeringute sihtriigina ja kas see pakett nendest maadest, puidu hindadest, geograafilistest oludest kõnetab investoreid, seda tegelikult lähitulevik alles näitab," sõnas VKG juhatuse esimees Ahti Asmann.

Tselluloosi ja biokemikaale, aga ka taastuvenergiat tootev tehas võiks Lüganuse vallas tööd alustada 4-5 aasta pärast.