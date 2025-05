Eesti peab toidukullereid erinevalt Soomest jätkuvalt ettevõtjateks

Soome kõrgeim kohus otsustas, et toidukullerid on töötajad, mitte ettevõtjad. Kohtuasi puudutas Wolti platvormil tegutsevaid toidukullereid. Eesti silmis on platvormitöötegijad jätkuvalt ettevõtjad ja siin plaani seda käsitlust muuta ei ole.

Soome kõrgeim kohus leidis, et Wolti toidukullerite sõltumatus on pigem näiline ja varjab tegelikku töösuhet. Wolt ise toob esile, et otsus oli kaheosaline, milles ühes jäid nad õigeks, ehkki põhiküsimuses kaotasid.

"Põhiküsimus oli algselt see, et kas Soome tööseadusandlus rakendub Wolti suhtes ja selles jäi Woltile õigus ehk et tööseadusandlus Woltile ei rakendu ja selle õigusvaidluse Wolt võitis. Aga see teine küsimus, mis sai otsustavaks, oli see, et kas Wolti puhul on täidetud töösuhte tunnused ja selles osas otsustas kohus, et on küll," lausus Wolti Põhjamaade valitsussuhete direktor Olli Koski.

Koski nimetas kohtuotsust Wolti jaoks üllatavaks, ent kinnitas, et kohe selle tulemusel nende töös midagi ei muutu. Soome tööseadusandlust peab ta ajale jalgu jäänuks, mis vääriks muutmist, kuid Eesti oma paindlikumaks ja kaasaegsemaks.

"Meie hinnangul ei ole näiteks Eestis ei vajadust ega ka survet niisugust diskussiooni pidada. Soomes on tööseadusandlus olnud vanamoodsam ja jäigem," nentis Koski.

Eesti majandusministeerium (MKM) kinnitabki, et ei näe Soome kohtuotsuse valguses vajadust Eesti tööseadusandlust üle vaatama hakata. Meie õigusruumis on platvormitöö tegijad, nii toidukullerid kui ka taksojuhid, jätkuvalt ettevõtjad ja nii jääb see ka edaspidi.

"Eestis kehtib töölepinguseadus, mis defineerib töösuhte, mis on alluvussuhe: töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile, ja kui inimene on vaba ise otsustama, kuidas ta teeb, mida ta teeb, siis on tegemist teenuse osutamisega, mida saab teha ettevõtte alt või teenuselepingu alusel," lausus MKM-i tööala asekantsler Ulla Saar.

Soome kohtuotsust Wolti suhtes peab ka Saar üllatavaks, ent tõdeb, et Euroopa Liidus on platvormitöö kohtuasju olnud sadu, kui mitte tuhandeid. Nii otsitakse tasakaalu uue ärimudeliga ettevõtete kohustuste ja õiguste vahel.

"Tavaliselt ka pärast selliseid kohtukaasusi, kui on leitud, et selle platvormi toimemudelis on mingi element, mis liiga palju vastab töölepingulisele suhtele, siis need platvormid selle elemendi oma ärimudelist eemaldavad," ütles Saar.

Eesti tööseadus võimaldab lisaks OÜ-tamisele või ettevõtluskonto kasutamisele sõlmida platvormitöö tegijaga ka töövõtulepingu. Wolt seda võimalust Eestis ka rakendab. Wolti konkurent Bolt töövõtulepingut samas ei võimalda.

"Sellelt makstakse riigile tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ehk kui platvormi kaudu teenust osutav inimene jääb haigeks, jääb töötuks, ja ta on piisavalt tööd teinud, siis tal on võimalik riigilt ka igakülgset abi saada. Ehk mina ütleksin, et Eesti kontekstis on Wolt üks väga eeskujulik platvorm meile," ütles Saar.