Trump nõustus Euroopa Liidule tollide kehtestamise 9. juulini edasi lükkama

Trump ähvardas reedel oma kaubandussõda intensiivistada – pärast seda, kui oli väljendanud pettumust, et kaubandusläbirääkimised ei edene Euroopa Liiduga piisavalt kiiresti – öeldes, et ta soovib, et 1. juunil hakkaksid kehtima uued suured impordimaksud. Selline ähvardus raputas ülemaailmseid turge.

Trump andis järele pärast seda, kui Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles talle telefonikõne ajal, et EL vajab kokkuleppele jõudmiseks rohkem aega ja palus tal tollide kehtestamise edasi lükata 9. juulini – tähtajani, mille ta algselt aprillis uute tollimaksude väljakuulutamisel määras.

Trump ütles pühapäeval ajakirjanikele, et ta on taotluse rahuldanud. Tema sõnul olevat von der Leyen talle lubanud kiirustada lahenduse leidmisega. Von der Leyen ütles sotsiaalmeedia postituses, et EL on valmis kaubandusläbirääkimistel kiiresti edasi liikuma ning lisas pühapäeval X-is avaldatud postituses, et tal oli Trumpiga hea telefonikõne.

Aprilli alguses määras Trump EL-i ja USA kaubandusläbirääkimisteks 90-päevase akna, mis pidi lõppema 9. juulil.

Reedel Euroopa Liiduga peetavate läbirääkimiste aeglase edenemise pärast pettumust väljendades ähvardas Trump EL-i 50-protsendise tollimaksuga, mis oleks enam kui kahekordistanud varasema 20-protsendilise tollitariifi, mida ta oli kaalunud EL-i riikide impordile.

"Euroopa Liiduga, mis loodi peamiselt selleks, et ära kasutada Ameerika Ühendriike kaubanduses, on olnud väga raske hakkama saada," kirjutas ta sotsiaalmeedias. "Nende võimsad kaubandustõkked, käibemaksud, naeruväärsed ettevõtete karistused, mitterahalised kaubandustõkked, rahalised manipulatsioonid, ebaõiglased ja põhjendamatud kohtuasjad Ameerika ettevõtete vastu ja palju muud on viinud kaubandusdefitsiidini USA-ga, mis on üle 250 000 000 dollari aastas, mis on täiesti vastuvõetamatu arv."

Rahandusministeeriumi sekretär Scott Bessent ütles reedel hiljem, et ähvarduse eesmärk oli Euroopa Liit tegutsema panna.

"Ma usun, et president usub, et EL-i ettepanekud ei ole sama kvaliteediga, mida oleme näinud oma teistelt olulistelt kaubanduspartneritelt," ütles Bessent telekanali Fox News saates "America's Newsroom". "Ma ei hakka televisioonis läbirääkimisi pidama, aga ma loodan, et see süütaks EL-is leegi," lisas ta.

Valge Maja on saavutanud väga vähe kaubanduslepinguid riikidega, kes on seotud Trumpi väljakuulutatud "Vabastuspäeva" tollimaksudega. Ainus seni väljakuulutatud kaubandusleping on Suurbritanniaga ning Hiinaga lepiti kokku tollimaksude kehtestamise ajutine külmutamine.

Samal ajal on Trump peatanud mitmed tollimaksude kehtestamised, mis algselt põhjustasid USA aktsiaturgudel järsu languse ja tekitasid majanduslanguse kartusi. Turud taastusid, ilmselt vastusena neile sammudele, kuigi eelmisel nädalal oli ka languspäevi kartuse tõttu, et Trump kehtestab uusi tollimaksusid ja ka USA võla suurenemise pärast.