Allikas: Hamas nõustub vahendajate viimase Gaza relvarahu ettepanekuga

Allikas ütles uudisteagentuurile AFP, et Hamas nõustub USA erisaadiku Steve Witkoffi uute ettepanekutega.

Tema sõnul algavad vaherahu ajal läbirääkimised püsiva relvarahu tingimuste üle, mil on Ameerika garantii.

Veel üks läbirääkimistele lähedal seisev Palestiina allikas ütles AFP-le, et uus ettepanek sisaldab Hamasi käes oleva 10 elusoleva Iisraeli pantvangi vabastamist vastutasuks 70-päevase relvarahu eest, aga samuti Iisraeli osalist taandumist Gaza sektori alalt ning lisaks terve rea palestiinlastest vangide vabastamist juudiriigi vanglatest.

USA, Egiptus ja Katar on kõik panustanud vahendustegevusse relvarahukõnelustel kogu sõjategevuse ajal.

Teise eelnimetatud allika sõnul sisaldab ettepanek viie elusoleva Iisraeli pantvangi vabastamist leppe rakendamisele järgneva esimese nädala jooksul ja ülejäänud viis relvarahule seatava tähtaja lõpu eel.

Pole veel selge, kas Iisrael nõustub relvarahuga. Üks Iisraeli ametnik lükkas ettepaneku tagasi ja lükkas tagasi väited, et tehing vastab Witkoffi pakkumisele, vahendas Reuters.

Iisrael teatas läinud nädalal, et kutsub tagasi oma tippläbirääkijad Dohas peetavatelt kõnelustelt konsultatsioonideks, samas jättes osa madalama taseme liikmeid Katari pealinna kohale.

Iisrael on viimastel nädalatel oma sõjategevust Gaza sektoris intensiivistanud, nimetades seda lahingu laiendamiseks Hamasi vastu võitlemisel.

Iisrael kehtestas juba 2. märtsil täiemahulise humanitaarabi blokaadi ümberpiiratud alale ning märkis toona, et sellise sammu eesmärk oli sundida panema Hamasi tegema järeleandmisi. Sestsaadik on ÜRO abiagentuurid hoiatanud, et selline samm tõi kaasa puhta joogivee, toidu ja ravimite suure puuduse.

Kuigi Iisrael lõdvendas blokaadi läinud nädalal ning lubas abiveokeid taas Gaza sektorisse, siis humanitaarabiühenduste kohaselt ei ole seda veel kaugeltki piisavalt.

Rahvusvaheline surve Iisraelile oma käitumise muutmiseks kasvab ning ka Saksamaa kantsler Friedrich Merz esines haruldase kriitikaga, vahendas Politico.

"Ausalt öeldes ei saa ma enam aru, mis on Iisraeli armee eesmärk Gaza sektoris. Tsiviilelanikkonna kahjustamist sel määral, nagu viimastel päevadel on juhtunud, ei saa enam õigustada kui võitlust Hamasi terrorismi vastu," ütles Merz.

Saksamaa on üks Iisraeli lähemaid toetajaid ning Saksa liidrid üldiselt väldivad Iisraeli kritiseerimist.

"Saksamaa peab Iisraelile avalike nõuannete andmisel rakendama suuremat vaoshoitust kui ükski teine riik maailmas. Kuid piiride ületamisel, kui rahvusvahelist humanitaarõigust tõesti rikutakse, peab ka Saksa kantsler selle kohta midagi ütlema," rääkis Merz.

Merz lubas vestelda Benjamin Netanyahuga. "Meil on suur huvi jääda Iisraeli poolele. Kuid Iisraeli valitsus ei tohi teha midagi, mida tema parimad sõbrad pole enam valmis aktsepteerima," ütles Merz.