Tallinna Tuljaku restorani kõrvale kerkib hotell

"Riigile kuuluv Liivalaia 24 ehk vana kohtumaja seisab juba aastaid tühjana. Siia on koostamisel olnud planeering, mis näeb ette äri- ja elamuhoonete rajamise ja olemasoleva hoone mahu mahavõtmise. Kõrgem osa sellel hoonel saab olema kuni 12 korrust. Planeering alaneb asumi sissepoole, et üleminek oleks sujuv. Seal jäävad kõrgused kahe korruse juurde, nagu on asumi keskel hoonete kõrgused," rääkis Lippus.

Lippus lisas, et 12-korruseline lahendus Liivalaia tänava pool toimib ka vajaliku müratõkkena. "Trammiteega müra väheneb, aga suuremaks tänavaks see jääb," ütles Lippus.

Varem on kohtumaja asemele kavandatud 14-korruselisi hooneid.

Teine heaks kiidetud detailplaneering on Pirita tee 26E, mis asub mälestise ehk Tuljaku restorani kõrval.

Lippus märkis, et viimase 10–12 aasta jooksul on piirkonnas toimunud ulatuslikke muudatusi.

"Naaberkinnistutele – Pirita tee 26f ja 28a – on rajatud detailplaneeringute alusel 16- ja 11-korruselised äri- ja eluhooned, mis oma kõrguse tõttu paistavad hästi silma. Samuti on valminud üheksakorruseline elamu Pirita tee 26 kinnistul ning neljakorruselised äri- ja eluhooned aadressil Pirita tee 26b. Tuljaku restorani juurdeehitus kuulub samuti nende muudatuste hulka, kuid mille kavandamise kaudu paraneb oluliselt piirkonnas tänavatevõrgustik ja suureneb haljastuse osakaal," rääkis Lippus

Planeering hõlmab 0,4 hektari suurust ala Kadrioru asumis Pirita tee ja Maarjamäe tänava vahel.

"Selle planeeringuga on ette nähtud rajada Tuljaku kõrvale hotell-ärihoone, et toetada restorani tegevust, et see saaks säilida kasutuses restoranina," rääkis Lippus. Hoone on kuni kuuekorruseline.

"Sinna juba rajatud hoonetest on kavandatava hoone maht väiksem," lisas Lippus.

Lasnamäe ja kesklinna vahele tuleb uus suur elamukvartal – heaks kiideti Narva maantee 150 ja Alvari tänava 1–5 kinnistute detailplaneering.

"Planeeringuga on lubatud kuni 16 hoone rajamine," sõnas Lippus. "Eelkõige tulevad sinna eluasemed. Planeeringuga säilitatakse ja võetakse kasutusele ka vana lennuvälja hoone," lisas Lippus.

Pärast detailplaneeringute vastuvõtmist korraldavad Tallinna linnaplaneerimise amet ja kesklinna valitsus detailplaneeringute avaliku väljapaneku.