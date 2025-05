Haridusministeerium jagab Open AI-ga õppekavasid, aga mitte õpikute sisu

"Me ei ole veel sõlminud lõplikku kokkulepet, aga loodame selleni jõuda peagi.

Teiste sarnaste võimaluste pakkujatega oleme me samamoodi

läbirääkimistele avatud. Peamine on see, et nende poolt pakutav vastaks meie

soovidele ja õpilaste vajadustele," ütles Saadjärv ERR-ile.

Saadjärve sõnul peaksid need tehisaru rakendused käituma nii, et nad on kooskõlas riikliku õppekavaga ja seetõttu peaksid nad teadma ka riikliku õppekava õpitulemusi. "Riiklikud õppekavad on avatud dokumendid, nendega saavad tutvuda juba praegu kõik, kes soovivad," rõhutas Saadjärv.

Õpikute sisu Open AI-ga jagada Saadjärve sõnul plaanis ei ole.

"Hetkel meil seda plaani ei ole, sellepärast et õpikute sisu on autoriõigustega kaetud. Kui me tahaksime seda teha, siis me peaksime õpikute autorite ja ka

intellektuaalomandi õiguste hoidjatega kokkuleppe saavutama. Me hetkel ei ole seda protsessi alustanud. Ja seega hetkel me ütleme, et me ei kasuta autoriõigustega kuidagimoodi piiritletud materjale," lausus Saadjärv.

Samas märkis Saadjärv, et ministeerium ei välista midagi, mis aitaks õpilaste jaoks tehisaru mudelit järjest paremaks arendada.

Küsimusele, millist rolli tehisaru õppetöös täitma hakkaks, vastas Saadjärv, et täpselt nii suurt, kui iga õpetaja oma aines seda ette näeb.

"Tegemist on ikkagi toetava elemendiga, selleks, et toimuks õppimise protsess," sõnas ta.

Tehisaru saab tema sõnul õpilasele abiks olla näiteks individuaalselt töötades.

"Näiteks nii, et õpilasele on antud ülesanne teha endale selgeks mingi keemias õpitav konstruktsioon või mingi lahendus ja me töötame näiteks ümberpööratud klassiruumi põhimõttel, ehk siis õpetaja annab koju õpilasele ülesande see

kontseptsioon endale selgeks teha ja kui ta tuleb kooli, saavad nad seda kuidagi koolis arutelu käigus üle korrata. Ja selle juures on õpilasele abiks seesama tehisoru rakendus, mis ei anna talle ette mitte ühtegi vastust, aga suunab teda läbi toetavate küsimuste küsimise seda teadmist oma peas konstrueerima, näiteks suunab teda kaardistama juba eelnevaid teadmisi, küsib ta käest küsimusi, mis õpilane arvab näiteks, mida see konkreetne konstruktsioon endas sisaldab, annab tagasisidet õpilase sisendi kohta ja niimoodi toetab seda, et tegelik õppimine toimub õpilase peas ja see teadmise loomine toimub õpilase sees," rääkis Saadjärv.

Saadjärv ütles veel, et ministeerium annab tehisarule ette oma reeglid, mis näeb ette, et loodav mudel ei anna ise vastuseid ja läbi selle on välistatud ka tehisaru eksimise võimalus. "Need rakendused saavad kasutada neid materjale, mida õpetajad enda poolt sinna sisestavad. Ehk õpetaja valideerib selle, milliste materjalide abil tehisaru rakendus, seda õpilast toetab," sõnas ta.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et TI-hüppe pilootaasta käivitub juba septembrist ning suvel käib loodava rakenduse testimine ja õpetajate koolitamine.

"2025. aasta septembris alustavad kõikide Eesti gümnaasiumide õpilased ja õpetajad õppimist koos Open AI poolt Eesti jaoks eraldi välja arendatud rakendusega, mis suhtleb eesti keeles ja mis on fookusega õppimise arendamisel ja vähem vastuste ette ütlemisel," ütles Kallas.