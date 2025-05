Netanyahu: Iisraeli väed tapsid Hamasi arvatava Gaza juhi

Iisraeli väed tapsid palestiina äärmusrühmituse Hamas arvatava Gaza juhi Mohammed Sinwari, kes on nüüdseks surnud endise juhi Yahya Sinwari vend, ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kolmapäeval.

"Me kõrvaldasime Mohammed Sinwari," ütles Netanyahu parlamendiistungil.

Iisraeli ajakirjanduse teatel sai Sinwar surma mai keskel õhurünnakutes Gaza sektori lõunaosale.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et eeldatavasti kasutas Iisrael Mohammed Sinwari tapmiseks punkripomme. Viimane varjas end Khan Yunise haigla all asuvas maa-aluses juhtimiskeskuses.

Kohalikud allikad ütlesid BBC-le, et Iisraeli sõjalennukid viskasid haiglale korraga kuus pommi.

Üks ametnik ütles, et Mohammed Sinwari peeti karmi liini pooldajaks. Kui ta on pildilt väljas, peaks kokkuleppele jõudmine olema lihtsam.

Iisraeli väed tapsid Yahya Sinwari möödunud aasta oktoobris.