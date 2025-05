Eksperdid: kaupluste järelmaksudega kasvab inimestel oht jääda laenulõksu

Eestis saab hilisema maksmise võimalust kasutada aina rohkemates kohtades, muuhulgas ilukliinikutes või toidupoes.

Majanduseksperdid ütlevad, et niisugune lahendus on kaupmeeste poolt kaval, kuna kätte saadakse ka see klient, kellel pole kohe kogu summat välja käia. Kuid kasvab oht, et laene võetakse kergekäeliselt.

"Inimestel see võib-olla tõesti suurendab liigset tarbimist ja ka seda, et tajutavad summad muutuvad inimese mõtetes väiksemaks. On see siis 100 eurot kohe maksta või on see 100 eurot paari kuu peale," lausus LHV majandusanalüütik Triinu Tapver.

Seetõttu on ette tulnud olukordi, kus klient on tähtaja saabudes maksevõimetu. Ka Partnerkaardi kasutajad on sel põhjusel lõpetanud inkassos.

"Arusaadavalt, elu viskab igasuguseid vimkasid, seda tuleb ette, aga kui me räägime kõigist kasutajatest, üle 25 000 Partner kuukaardi kasutaja on meil, siis umbes ainult 0,5 protsenti on neid kliente, kes ühel või teisel põhjusel kahjuks võlgu jäävad," ütles Partnerkaardi arendusjuht Rene Paats.

Eesti Pank ütleb, et seni pole näha, et Eestis tarbimisega seotud kulude tasumisega eriliselt hätta jäädakse, kuid kallinenud hindade kontekstis võib see peagi juhtuda.

"Mõistlikul tasemel tarbimislaenude kasutamine ühiskonnas ei ole ilmtingimata halb. See võimaldab inimestel tarbimist siluda ja keskeltläbi võib see tuua ka ka pisut kiirema majanduskasvu. Probleem on siis, kui neid tarbimislaene liiga palju kasutatakse," nentis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

"Ma olen lugenud teadusuuringuid sellel teemal ja seal on välja toodud selline huvitav seos, et need inimesed, kes kipuvad kasutama neid makselahendusi – nullintress ja võimaldab mitu makset hiljem maksta –, siis nendel (inimestel) on suurenenud tõenäosus, et nad hiljem tarbivad ka erinevaid krediiditooteid, näiteks krediitkaardid," lausus Tapver.