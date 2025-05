Berliin võib panna meediasisu kasutavad tehnoloogiahiiglased maksu alla

"Suured Ameerika digitaalsed platvormid nagu Alphabet/Google ja Meta on minu päevakorras. Me peame 10-protsendilist maksumäära mõõdukaks ja õiguspäraseks," ütles Saksamaa kultuuriminister Wolfram Weimer.

Maks oleks suunatud eelkõige tehnoloogiahiiglastele, see seaks Saksamaa ja USA võimud kokkupõrke kursile. Washington võib pidada seda vastulöögiks USA tollipoliitikale. Trumpi tollipoliitika võib samas tõsiselt kahjustada Saksamaa ekspordile suunatud majandust, vahendas Politico.

"Kõigepealt olen kutsunud Google'i juhtkonna ja teised olulised esindajad kõnelustele, et uurida alternatiive, nagu vabatahtlikud kohustused. Samal ajal valmistame ette seaduseelnõu," rääkis Weimer.

Sarnast juttu rääkis hiljuti ka Weimeri parteikaaslane ja kantsler Friedrich Merz.

Merz ütles, et Saksamaa on olnud USA tehnoloogiaettevõtete maksustamisel üsna leebe. Ta andis märku, et see ei pruugi nii jääda. Samas ütles Merz, et ta ei soovi olukorda eskaleerida, vaid soovib leida lahendust.