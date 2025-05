Pärnus avati rekonstrueeritud Supeluse tänav

Randa viival 435-meetrisel promenaadil on varasemast suurem jalakäijate ala koos pinkide ja rattahoidjatega.

Tänavalõigu renoveerimisel võeti osaliselt maha vana kaskede allee, mille asemele istutati ligi sada uut kaske. Tänava ääres asuvatele majadele on paigaldatud infotahvlid nende ajaloo kohta.

Suviti on tänavalõik avatud jalakäijatele ja ratturitele, sügisest kevadeni avatakse tänav ka autoliikluseks. Liikluspiiranguid tagavad tänavale paigutatud rohkem kui 60 elevandikujulist tõkist.

Supeluse tänava rekonstrueerimine läks maksma ligi 2,3 miljonit eurot, millest 800 tuhat kaeti Euroopa rahadega.

Pärnu uus promenaad Autor/allikas: Pärnu linnavalitsus

Pärnu elanikud on uue promenaadiga rahul

"Igatahes palju kaunim, kui ta enne oli ja väga turistisõbralik. Lastega on ka väga tore siin käia, sest siin on palju erinevat meelelahutust. Mulle meeldib, et siin saavad paljud pered käia," laususid pärnakad Rinek, Heidi ja Lenna.

"Täitsa tip-top, huvitavalt on kõik ilusti tehtud ja pingikesi on siin olemas, kus saab istuda," ütles Selma.

Rakverest ja Tallinnast tulnud Velli ning Ülle võrdlesid uut promenaadi kuurortiga.

"Just enne rääkisime siin, et huvitav, et Pärnus ei olegi varem olnud sellist tänavat. Rannalinnades on nii tavaline niisugune promenaad. Aasta või kaks tagasi sõitsid siit oma autoga mööda tänavat ja nüüd on selline, et kõnnid ja naudid lihtsalt seda melu. Nagu kuurort," laususid Velli ja Ülle.

"Ma arvan, et see on väga kena ja siin on hea melu, nii et ma arvan, et tuleb hea suvi. Ma arvan, et täitsa okei," ütlesid pärnakad Ireen ja Jon-Elias.