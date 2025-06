Talunikud: kodumaise maasika hinna määrab välismaise marja hind

Põlvamaa Ahja lähistel asuvas Joosepi talus sellel aastal kasvutunnelites varajase maasika saaki oodata ei ole, sest maasikataimede asemel kasvavad seal vaarikad, mis peaks valmis saama juunikuu teises pooles - nii nagu avamaal kasvavad maasikadki.

"Me kulgeme koos vihmaga selles mõttes, et vihm on reaalsus paar nädalat iseenesest. Temperatuur kui selline on täiesti okei. Aga mis on võib-olla täna murekoht, kui me räägime maasikast, siis meil on tegelikult õitsemisaeg praktiliselt taimed on täis õites ja kui ainult vihma tuleb, siis kipub see hallitus ka hästi kergesti tulema. Loomulikult mitte ainult maasikaga, aga sama asi on ka näiteks kartuliga. Kartul oleks vaja maha panna, aga maapind on lihtsalt niivõrd pehme, et ei kannata peale minna," lausus Joosepi talu noorperemees Ranet Roositalu.

Talunike sõnul avamaal kasvava maasika hind tänavu, võrreldes eelmise aastaga, palju erineda ei saa, sest üsna palju määrab kodumaise maasika hinna välismaise marja hind.

"Kindlasti määrab mingil määral seda hinda ka Poola maasikas ja palju Poolast sisse tuleb. On ka olnud selliseid aastaid, kus Poola maasikas on tunduvalt soodsam, kui on Eesti maasikas, sest Poolas nii-öelda riik toetab hästi palju neid talunikke. Eks kunagi peab ikkagi see hind nii-öelda põhjas ära käima, et Poola maasikas välja süüa, et vastavalt sellele kujuneb ka Eesti maasika hind," ütles Tasuja talu peremees Toomas Lillo.