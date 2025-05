Kodumaist põllumaasikat saab maitsta alles juuni lõpus

Eelmisel aastal nihutas ülisoe maikuu Eesti maasikate hooaja alguse tavapärasest varasemaks. Ent sel aastal valmivad avamaamarjad ligi kolm nädalat hiljem.

Laari talu perenaine Kadri Nebokat rääkis ERR-ile, et külm kevad viib põhisaagi hooaja hilisemaks: "Avamaamari ilmselt hakkab tulema jaanipäeval ja põhisaak juuni lõpus või juuli alguses."

Kaetud tingimustes valmivad marjad siiski varem. Näiteks sai Marimarta talus Jõgevamaal maitsta juba esimesi kodumaiseid marju. Perenaine Janika Lindsalu rääkis, et nad ei ole varem maasikaid kile all kasvatanud.

"Meil on nüüd see lugu, et meil tavapäraselt ei oleks hooaega, aga lihtsalt kuna meil on ta kasvuhoones, siis hakkas hooaeg eksperimendi tõttu oodatust varem. Kasvuhoones on meil kolme sorti ja sealt me juba eelmisest nädalast saati korjame. Aga need, mis põllu peal on, selle hooaeg veel ei ole alanud," ütles Laindsalu.

Lindsalu sõnul võiks Eesti maasika kilohind jääda sel aastal umbes kaheksa euro kanti, nagu ka varasemalt.

Taimehaigused ja muud tegurid võivad aga ka hinda tõsta.

"Tööjõukulud ja kõik tootmiskulud ja kõik on tõusnud ja nüüd 1. juulist tõuseb ka käibemaks. Et see jääb kuhugi eelmise aasta tasemele või tibakene kallim," ütles Lindsalu hinna kohta.

Tööjõu leidmine perenaistele muret ei valmista. Maasikakorjajateks on tavaliselt noored või välismaalased. Marimarta talus korjavad maasikaid ukrainlased.

Kui varem käisid ka eestlased Soomes maasikaid korjamas, siis nüüd on selle populaarsus kadumas. Lindsalu ütles, et kuna Eestis elatakse paremini, ei minda enam nii palju mujale tööle. Kuna aga Ukrainas on elu raskem ja töökohti vähe, annab hooajatöö neile võimaluse teenida.

"Korjajad käivad meil konkreetselt Ukrainast. Nemad tulevad siis, kui hooaeg hakkab ja lähevad siis, kui hooaeg ära lõppeb. Meil on aastaid ühed ja samad käinud, seega meil pole hetkel sellega väga suuri muresid," ütles Lindsalu.

Ka Kadri Nebokat oma talus tööjõuga probleemi ei näe: "Meie kaasame ka Tallinna õpilasmalevat, kellega on samuti leping tehtud. Tööjõud on olemas!"