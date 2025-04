Nõuded turgudel müüdavale talutoodangule võivad leeveneda

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on välja töötamas eelnõud puu- ja köögiviljade turustusstandardite kohta. Turustusstandardite alla käib see, et näiteks maasikad on terved ja veatud ning nende juures on kirjas päritoluriik ja kvaliteediklass. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika valdkonna peaspetsialisti Renata Tsaturjani sõnul on nüüd aga määruses erisus neile, kes ise kohalikul turul oma toodangut müüvad.

"Siiani oli olukord selline, et turgudel, olenemata sellest, kas oled edasimüüja või ise kasvataja, pidi turustusstandardeid jälgima. Nüüd on selles osas tehtud natuke leevendust ehk kui tootja ise müüb lõpptarbijale, siis sellisel juhul turustusstandardeid ei kohaldata."

Renata Tsaturjani sõnul on erisuse üheks eesmärgiks toiduraiskamise vähendamine, kuid Eesti kaupmeeste liitu paneb see erisus muretsema. Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on reaalne praktika, et turgudel ja laatadel müüakse talutoodete nime all nii importtooteid kui ka teiste kasvatajate tooteid. Küsimus on tema hinnangul läbipaistvuses ja õiglases konkurentsis.

"Kui on lihtsalt tavaline turulett, siis seal ei pruugi tekkida seda eeldustki, et on Eesti kaup, aga just nendes talulettides, kuhu inimene lähebki selle mõttega, et ma ostan kohaliku talu toodet, siis seal oleks ikkagi selgelt eristatud, mis siis on selle talu enda toodang ja mida see talu on maale toonud ja mis tegelikult ei ole Eestis toodetud. Et tarbijal oleks võimalik sellest aru saada."

Tartu turu tegevjuht Anna-Liisa Ingver rääkis, et Tartu turule ja ka Tartu suurematele laatadele kauplema tulijatele on sätestatud nõuded.

"Nad peavad välja tooma nii toote hinna kui ka päritoluriigi ja täpsema kontrolli selle üle, kas ja kus see toit pärit on. Tartu turg kui väiketootjatele pinna pakkuja, me kindlasti võtame enda südameasjaks, et päritoluriik oleks välja toodud, aga meie otseselt ei vastuta selle kauba eest, mis pakutakse."

Järelevalvet teostab põllumajandus- ja toiduamet. Ameti toiduosakonna juhataja Triinu Allika sõnul on kontrollide arvud, kohad ja sagedused ajas muutuvad ning sõltuvad riskianalüüsist ja tööjõuvarudest. Mullu koostas amet viis ettekirjutust koos sunniraha rakendamise hoiatusega. Kahel juhul olid ettekirjutusega määratud kohustused tähtajaks täitmata ja sunniraha rakendamise hoiatus pöörati täitmisele. Peamiselt koostatakse Allika sõnul ettekirjutusi saatedokumendi puudumise ja teabel nõutud kohustuslike andmete rikkumiste tõttu.