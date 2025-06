USA senaatorid: Putini uue rünnaku ärahoidmiseks hakkab aega nappima

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham ja demokraadist senaator Richard Blumenthal ütlesid uudisteagentuurile Associated Press (AP) pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Pariisis toimunud kohtumist Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, et aken Venemaa uue suurrünnaku ärahoidmiseks on sulgumas. Senaatorite sõnul oli Macron sõja küsimustes nendega 100-protsendiliselt sama meelt, vahendas väljaanne Politico.

Seetõttu võiks ulatuslike USA sanktsioonide eelnõu olla lääne viimane võimalus Kremli sõjamajandust lämmatada, ütlesid senaatorid, avaldades lootust, et nende kohapealsed muljed Ukrainast annavad Washingtonis uue hoo täiendavate sanktsioonide kehtestamise algatusele ja aitavad saavutada skeptilise president Donald Trumpi toetuse sellele.

"Sellel reisil sain teada, et ta valmistub uueks sõjaks," ütles Graham Putini kohta.

Blumenthal nimetas seaduseelnõus kavandatud sanktsioone Venemaale purustavaks ja ütles, et see eraldaks Venemaa majanduse rahvusvahelisest kaubandusest.

"See on Putini ja kogu maailma jaoks kriitiline aeg, sest Venemaa alustab uut pealetungi," ütles ta.

Senaatorid peavad silmas nii demokraatide kui vabariiklaste toetusega sanktsioonide eelnõu, mida toetab peaaegu kogu USA senat, kuid mille heaks kiitmine Washingtonis on endiselt ebakindel. See kehtestaks 500-protsendised tollid riikidele, mis jätkavad Venemaa nafta, gaasi, uraani ja muu ekspordi ostmist – võttes sihikule sellised riigid nagu Hiina ja India, mis ostavad umbes 70 protsenti Venemaa eksporditavatest energiakandjatest ja rahastavad sellega suurt osa tema sõjategevusest.

Graham nimetas seda kõige drakoonilisemaks eelnõuks, mida ta oma senatielu jooksul näinud on. "Maailmal on Putini vastu palju kaarte välja käia," ütles ta. "Me kavatseme lüüa Hiinat ja Indiat tema sõjamasina toetamise eest."

Kuna rahuprotsess on seni andnud vähe tulemusi ja Trumpi lähenemine Ukrainale on äärmiselt muutlik, võib poliitiliselt vastandlike vaadetega, kuid Ukraina rahu nimel koostööd tegevate Grahami ja Blumenthali sekkumine protsessi edasi nihutada, märkis Politico.

Senators Graham and Blumenthal in Kyiv: the U.S. is preparing a massive new sanctions package — and Putin will feel it. Plan includes seizing $300B in frozen Russian assets, using Ukraine's minerals for arms, and 500% tariffs on China if it backs Putin. 82 senators back it. 0/ pic.twitter.com/B7XFUJbMZ6 — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 30, 2025

Ukraina ja Venemaa rahukõnelused algasid esmaspäeval Istanbulis, kuid Kiievi esindajate sõnul polnud Moskva veel enne nende algust tõsist ettepanekut esitanud. Mõlemad senaatorid kirjeldasid sellist käitumist tahtliku ja ohtlikuna.

"Putin mängib president Trumpi," ütles Blumenthal. "Ta peab teda tobukeseks." Senaator ütles, et Putin venitab ja takistab rahukõnelusi, et ta saaks uut suurpealetungi alustada ja oma kontrolli alla veel rohkem Ukraina territooriumi haarata.

Graham lisas: "Me nägime usaldusväärseid tõendeid suvise või varasügisese sissetungi, Putini uue pealetungi kohta. ... Ta valmistub uueks sõjaks."

Trump pole sanktsioonide eelnõule veel oma toetust andnud, öeldes reedel ajakirjanikele: "Ma ei tea. Ma pean seda ise nägema." Graham ütles, et seadusandlik akt koostati Trumpi nõunikega konsulteerides.

Graham toetas presidendi diplomaatilisi instinkte, kuid ütles: "[Trump] Püüdes Putiniga suhelda – olles sõbralik ja ahvatlev –, on valusalt selgeks saanud, et ta (Putin – toim.) ei ole huvitatud selle sõja lõpetamisest."

Blumenthal avaldas lootust, et vähemalt senati mõlema parteiline toetus Ukrainale – ja nende isiklikud muljed, mida nad kavatsevad kongressile ja Valgele Majala esitada – võivad aidata protsessi edasi nihutada.

"Ta peab seda sõnumit nägema ja kuulma ka meilt, Ameerika rahvalt," ütles ta Putini kohta.

Senaatorite sõnul on neil Kiievis nähtud sõja inimkaotusi võimatu ignoreerida. Graham osutas Ukraina ametnike ja Yale'i teadlaste hinnangul ligi 20 000 lapsele, kes on sunniviisiliselt Venemaale deporteeritud – nimetades nende tagasipöördumist õigluse, mitte diplomaatia küsimuseks.

Blumenthal kirjeldas seismist massihaudade juures Butšas, kus tapetud tsiviilisikuid oli pähe tulistatud. Nähtud häving ja ellujäänute lood näitasid selgelt viivituse ohtlikkust, ütles ta. "Putin on pätt. Ta on mõrvar," tõdes Blumenthal.

Mõlemad rõhutasid, et tegevusetus praegu võib USA hiljem sügavamale konflikti tõmmata. Kui Putinit Ukrainas ei peatata, võivad NATO-s võetud lepingulised kohustused ühel päeval sundida Ameerika vägesid lahingusse astuma, ütles Blumenthal.

Pärast tunniajalist kohtumist Macroniga Pariisis ütlesid nii Lõuna-Carolinast pärit Graham kui ka Connecticutist pärit Blumenthal, et nad lahkusid veendumusega, et Euroopa on valmis oma seisukohta karmistama.

Blumenthal osutas sanktsioonide eelnõu taga olevale haruldasele ühtsusele. "On väga vähe eesmärke, mis toetaksid 41 vabariiklast ja 41 demokraati ning registreeriksid selle ühes õigusaktis," ütles ta. "Ukraina eesmärk on selline."

"President Trump ütles, et kahe nädala pärast saame teada, kas teda takistatakse," ütles Graham. "Esmaspäeval tuleb Venemaalt selle kohta rohkem tõendeid."