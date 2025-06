Riigikogu asub uut numbrikaamerate tegevust seadustavat eelnõu arutama

Teisipäevasel istungil otsustas riigikogu õiguskomisjon mitte minna edasi politsei- ja piirivalveameti (PPA) numbrituvastuskaamerate riigikogus kiirseadustamisega ja lasta valitsusel põhjalikumalt eelnõu välja töötada ning riigikogule saata.

Timpson rääkis ERR-ile, et päevaga sai siseministeerium valmis uue eelnõu mustandi ja saatis selle riigikokku, mille põhjalt neli riigikogu liiget uue eelnõu algatasid. Kolmapäeval andis Peeter Tali riigikogu juhatusele üle politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu.

Neljapäeval käis õiguskomisjonis asja arutamas siseminister Igor Taro ja õiguskantsler Ülle Madise ning justiitsministeeriumi ja andmekaitse inspektsiooni esindajad.

"Ma arvan, et me võtame selle algatatud eelnõu uuesti päevakorda ja küsime, kas on võimalik edasi minna," lausus Timpson.

Timpsoni hinnangul võib eelnõu veel enne riigikogu istungjärgu lõppu esimese lugemise läbida, teine ja kolmas võivad aga jääda sügisesse.

"Ma kiiresti seda kindlasti menetlema ei hakka, ma tahaks, et ikkagi saaks kvaliteetne asi," ütles Timpson.

"Täna said erinevad osapooled ülesandeks ikkagi maha istuda ja kirjutada koostöös selline variant, mis oleks nagu kompromiss, et oleks inimeste põhiõigused ja privaatsus tagatud ning ka politsei kaamerate numbrituvastussüsteem ikkagi juriidiliselt korrektne," sõnas Timpson.

Timpson rääkis, et teisipäevasel komisjoni istungil oli eelmise eelnõu vastu justiitsministeerium.

Siseminister Igor Taro (Eesti 200) ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et on oluline, et eelnõu riigikogus saaks edasi liikuda nii, et kõik olulised märkused on arvestatud, inimeste põhiõigused tagatud ja regulatsioon seaduses oleks hästi selge.

"Meie eesmärk on, et seadusandlik regulatsioon, näiteks ka uute tehnoloogiate kasutuselevõtul peaks olema väga täpne," sõnas Taro.