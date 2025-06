Eesti 200 plaan: maksulangetus veebikasiinodele peaks aitama ehitada uut suurhalli

Tartu suurhalli ja selle rajamiseks hasartmängumaksu kasutamise idee eestvedaja on Eesti 200 fraktsiooni parteitu liige ja endine korvpallur Tanel Tein.

"Ma olen öelnud seda, et ma tulin poliitikasse kindlaid tegevusi ellu viima. Selle nimel ma tegutsen ja Eesti 200-ga täna on see ainuke võimalus, et see nii kaugele on jõudnud," ütles Tein.

Mõtet asus tugevalt toetama ka erakond Eesti 200.

"Ma arvan, et tegu on ühe põhjalikumalt läbi analüüsitud ja mudeldatud plaaniga. See ei sündinud sugugi nii, et koalitsiooniläbirääkimiste ajal hakati ideed välja arendama, kuidas kultuurihallile ja muudele tegevustele raha leida, see on üle kahe aasta toimunud analüüs, mudeldamine, riskide kaardistamine," lausus haridus- ja teadusminister ning Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

Hoopis vähem vaimustust tekitab kasiinoäri toetamine Reformierakonnas. Rahandusminister Jürgen Ligi ei varja oma vastumeelsust. Koalitsioonipartneri jutt teda ei veena.

"Ei õnnestunud veenda, aga vastikuid kompromisse on igas koalitsioonilepingus ja minu roll on seadusandlus tagada, mis siia musta raha ei lase. Ongi järelevalve ja seaduse teksti üle vastutamine jääb rahandusministrile. Midagi pole parata," ütles Ligi.

"Jah, iga koalitsioonilepe on kompromiss. Eestis on ju soov, et meile tuleb uus universaalhall või multihall, et korraldada siin suuri sündmusi. Selleks on raha vaja. Ja Jürgen Ligi võib kohe öelda, et raha meil pole," lausus peaminister ning Reformierakonna esimees Kristen Michal.

Koalitsioonil on riigikogus napp enamus ja iga hääl arvel. Tanel Tein ei ütle siiski, et tema fraktsioonis jätkamine võiks sõltuda suurhalli projekti õnnestumisest.

"Kuna ma olen asendusliige Kristina Kallasel, siis ma ei ole selle peale täpselt mõelnud. Minu jaoks võib riigikogu töö iga päev läbi saada, kui valitsusega midagi muutub, aga olen selle põhimõttega, et kui poliitikaase tulla, siis teha siin oma asjad ära ja mitte jääda siia lihtsalt tiksuma," lausus Tein.

Eelnõu, millega kärbitaks hasartmängumaksu veebikasiinodele järk-järgult praeguselt kuuelt protsendilt neljale, tahetakse vastu võtta selle aasta lõpuks.