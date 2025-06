Holland peab ennetähtaegsed valimised 29. oktoobril

"Panime ametlikult paika valimiste kuupäeva... Valimised peetakse kolmapäeval, 29. oktoobril 2025," kirjutas Judith Uitermark sotsiaalmeedias.

Eelnevalt oli valitsuskoalitsiooni lagunemise ja poliitilise kaose kaasa toonud paremäärmusliku poliitiku Geert Wildersi lahkumine võimuliidust.

Wildersi sõnul ei olnud Hollandi parempartei PVV koalitsioonipartnerid nõus toetama tema ideid asüülitaotlejate immigratsiooni peatamiseks, millele ta nõudis kohest toetust.

Neljapartei koalitsioon, mis moodustati enam kui kuus kuud pärast 2023. aasta novembris toimunud valimisi, ühendas Wildersi partei teiste parempoolsete parteidega endise luurejuhi Dick Schoofi juhtimisel.

Hiljutised küsitlused näitavad, et Wildersi partei populaarsus on kerges languses, kuigi see on endiselt Hollandi parlamendi suurim partei.

Hollandit jäi kriisi tõttu juhtima ajutine valitsus.