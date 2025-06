Elvasse kavandatakse spaahotelli ning ujulat

Elvasse võib tulevikus kerkida kaasaegne spaahotell. Arbi järve ning Elva spordihoone vahele jäävale alale loob algatatud detailplaneering eelduse ujumisbasseini rajamiseks.

Lisaks ujulale on planeeringus ette nähtud umbes 60 toaga hotelliosa, seminariruumid kogupinnaga 500 ruutmeetrit ning kuni 1000 ruutmeetri suurune SPA-ala hoone keldrikorrusele.

"See on teenus, milles meil on väike pudelikael sees. Näiteks eelmise aasta tiheda sündmuskalendri juures me saime ikkagi pidevalt seda tagasisidet, et heal juhul me majutame ära korraldusmeeskonna, aga külalistele majutust jääb vajaka. Koolilapsi veamegi ju Tartusse ja igale poole mujale siis ujumiskoolitustele," rääkis Elva vallavanem Priit Värv.

Elva keskuses ja lähiümbruses on praegu kokku umbes 150 majutuskohta. Varasema plaani järgi pidi ujula tulema uude Elva spordihoonesse, kuid toona jäi ujula rajamine rahapuuduse taha. Praegu on valla soov kehtestada detailplaneering, mis spaahotelli rajamist keskusesse lubaks. Hoonestusõiguse konkurssi kaudu otsitakse aga hoone ehitajat ja ka opereerijat erasektorist. Eeldatav hoonestusõiguse aeg on 50 aastat.

"Geoloogiliselt on keerukas pinnas. Oleme aastate jooksul konsulteerinud erinevate inseneridega, et millised need võimalused on, siin on geoloogilised uuringud tehtud. Me teame, et siin on mitu meetrit turvast ja mitte kandvat pinnast. Tegelikult on seda eeltööd tehtud ja hoolimata keerukast pinnasest täiesti teostatav," lausus Värv.

Hinnanguliselt on investeeringu suuruseks rohkem kui kümme miljonit eurot. Kohalikud on siseujulat piirkonda kaua oodanud. Inimestel on siiski hirm, et ka seekord jääb idee vaid lubaduseks enne valimisi

"Talveperioodil ise oled küll mõelnud, et miks ma pean kogu aeg kuhugi Otepääle või Tartusse minema, meil rahvast on, siin on teisi käijaid ka, ilmselgelt võiks olla. Suusatajadki talvel väga hea tulen hüppan spaasse, puhkan, isegi puhkaks kodu lähedal," ütles kohalik elanik Enn.

"Elvakatel vist on kõigil väga suur harjumus ujuda, meil on siin nii palju järvesid ümberringi ja siis talvel nagu tahaks ka," lisas Vilja.

"Abiks ta oleks ikka, kohalik rahvas tahaks mõnusid nautida nii suvel kui talvel," ütles ka Kalle.

Kavandatava spaahotelli ja ujula detailplaneeringu eskiislahendus jõuab järgmisel nädalal ka avalikule väljapanekule. Kui olulisi takistusi ei ilmne, võiks planeering vallavanema sõnul kehtestatud saada sel sügisel.