Ministeerium lubab Pärnumaal kavandatavat metsade soostamist täiendavalt hinnata

Esmaspäeva õhtul kohtusid metsade soometsa taastamise teemal keskkonnaministeeriumi ja Saarde valla esindajad. Kohtumisel lepiti kokku, et soometsa taastamise võimalikku mõju piirkonnale tervikuna uuritakse veel täiendavalt.

"Kohtumine oli väga konstruktiivne. Mul on väga hea meel, et me saime arutada tund ja 45 minutit. Just mis puudutab meie soostamisi ehk alade märjutamist, kraavide sulgemist, jõudsime väga selgele arusaamale, et täna on modelleeritud väga kitsas ala ehk pole vaadatud laiemalt meie jõgikonna toimimist, kui kraavid sulgeda," rääkis Saarde vallavanem Raivo Ott.

"2. jaanuaril oli vallas uputus ja peame olema kindlad, et see ei korduks või see ei tiheneks. Teine oluline punkt oli veel loomulikult see, et kuna lühikese ajaga on hästi palju looduskaitse piiranguid tulnud, siis meie tulu väheneb," rääkis Ott.

Ott ütles, et vald soovib lähiajal saada tagasisidet, kuidas selle plaaniga edasi minnakse.

"Kuidas hakkab protseduur kulgema - kas viiakse läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine, sest meil on täna volikogusse minemas eelnõu, kus palumegi läbi viia keskkonnamõjude strateegilise hindamise just elukvaliteedi hindamiseks," rääkis Ott.

"Valla kõige suurem mure oli seotud sellega, et kui nüüd sooäärsete metsade taastamisega edasi minnakse, siis kas kõik üleujutusega seotud või võimaliku üleujutusega seotud riskid on modelleerimisel arvesse võetud. Seal me leppisime kokku, et nüüd vaatame uuesti üle need modelleerimised ja vajadusel siis, kui seda ei ole tehtud veel, siis ka laiendame seda mõjuala, mida siis modelleeritakse, et anda see kindlustunne Saarde valla elanikele, et mingisugust uputamist selle tegevuse tulemusena ei juhtu," rääkis energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.