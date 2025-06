Air Balticu ajutine juht: finantsiliselt on endiselt väga keeruline olukord

Läti riikliku lennufirma Air Balticu uus kurss on ajutise juhi käe all keskenduda äriliselt mõttekatele suundadele, et parandada ettevõtte finantstulemusi, mis võimaldaks järgmise aasta alguseks minna börsile. Ka Rail Balticu raudteetrassi valmimine kaugemas tulevikus on lennuärile vaid kasuks, rääkis Air Balticu ajutine juht Pauls Calitis intervjuus ERR-ile.

Pauls Calitis on Air Balticus töötanud juba 30 aastat, alustades piloodina ja jõudes viis aastat tagasi ettevõtte juhatusse, kuid ajutiseks juhiks määrati ta pärast seda, kui omanik 13 aastat Läti riigiettevõtet juhtinud sakslase Martin Gaussi kaks kuud tagasi usalduse kaotuse tõttu kohalt tagasi kutsus.

Calitis ütles "Aktuaalsele kaamerale", et omanik ja nõukogu on pannud talle selge ülesande keskenduda kasumlikkust võimaldavatele ärisuundadele, et tagada tänavu mullusest kehvast aastast paremad majandustulemused, mis võimaldaksid ettevõtte viimaks börsile viia.

"Praegu on käsil selle aasta kõige olulisemad kuud. Peame keskenduma oma põhiärile, milleks on lendamine ja tehes seda äriliselt edukalt. Majanduslikus mõttes ei olnud 2024. aasta kindlasti meie eesmärkidega kooskõlas, vaid palju nõrgema tulemusega. 2025. aastal peame parema tulemuse tegema," sõnas Calitis.

Alla tuleb saada nii kulusid, olles tegevustes efektiivsem, ent ka suurendada tulusid, leides eeskätt talvekuudeks lisasissetulekut. Seda lisaks koostööle oma strateegilise investori Lufthansaga, kellele airBaltic allhanget teeb.

"Sel talvel olid meil käigus mitmed marsruudid, mille äriline tulemus meid ei rahuldanud. Nüüd püüame me talvekuudel geograafiliselt Euroopast välja minna, et leida turge, kus hooaeg toimib meie omale vastupidiselt ning nendel töötada," lisas Calitis.

Börsileminek on hetkel pausile pandud ning raha, mis oli mõeldud nendeks ettevalmistusteks, läheb praegu äri kasvatamisele. Ent see kõik peab viima ikkagi börsikõlblikuks saamiseni, enne kui raha otsa saab. Ning aasta ei alanud mootoriprobleemide tõttu massiliselt kevad-suviseks hooajaks tühistatud lendude tõttu finantsiliselt just hästi.

"Meil on finantsiliselt endiselt väga keeruline olukord, eeskätt just likviidsuse mõttes. Börsile jõuame heal juhul selle aasta lõpul või järgmise aasta algul," ütles Calitis.

Calitis kinnitab, et otsus hulk lende tühistada oli siiski õige, ehkki selle kommunikatsioon võinuks paremini õnnestuda, sest nii jäid ära varasematel suvedel kogetud ohtrad hilinemised ja viimase hetke tühistamised, mis on lennufirmale kulukad.

Ka Calitise käe all jätkab AirBaltic lendamist sama tüüpi 150-kohaliste Airbusidega, mille kodujaam on Riia ning peamised ühendused jätkuvad Riia kaudu. Kuigi Tallinnast ja Vilniusest jätkub reisijate ettevedu, on edaspidi plaanis lisada ka rohkem otselende Tallinnast. Plaan, mis tänavu ebaõnnestus.

"Äri edenedes ja lennukite lisandudes plaanime aga Tallinnast ka enam otselende pakkuda," sõnas Air Balticu ajutine tegevjuht.

Samuti ootab AirBaltic kolme Balti riiki ühendava Rail Balticu valmimist, nähes selles liitlast, mitte konkurenti.

"Seda ei saa vaadelda kui kooki, mis sul kas on või pole. Me näeme, et see "kook" ehk turg hakkab hoopis kasvama, kuna valikuid tuleb kasvava raudteetaristu tõttu juurde. Mida rutem Rail Baltic valmis saab, seda parem. Me saame siis senisest enam reisijaid Riia lennujaama tuua ja viia ning pakkuda neile ühendusi, mis ületavad ainuüksi raudtee pakutavat," ütles Calitis.