Läti riikliku lennufirma Air Baltic finantsjuht Vitolds Jakovlevs ütles neljapäeval, et kui aasta teisel poolel on turutingimused ebasoodsad, siis peab firma oma aktsionäridelt raha juurde küsima. Jakovlevs tõdes veel, et Air Balticu börsileminek võib lükkuda järgmisse aastasse.

Jakovlevs rääkis, et lennufirma 2025. aasta eelarve koostati kärperežiimis, millega proovitakse hoida kulusid kontrolli all. Tema sõnul võib baasstsenaariumi täitumisel oodata, et aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO) lükatakse aastasse 2026, vahendas LSM.

Negatiivse stsenaariumi korral peab firma raha juurde otsima, võib-olla pöörduma aktsionäride poole. Samuti teatas ta, et võimalik IPO on lükatud edasi, kuni ettevõte leiab uue tegevjuhi ja turutingimused on stabiliseerunud.

Air Balticu tegevjuhi kohusetäitja Pauls Calitis tõi siiski välja, et börsileminek on osa ettevõtte põhistrateegiast. Tema sõnul vajab ettevõte uut rahasüsti, et Air Baltic saaks tulevikus oma lennukiparki laiendada.

"Praegu on Air Baltic ettevõttena valmis, kodutöö on tehtud, kuid ootame turul õiget hetke ja tegevjuhi valimise protsessi lõppu," ütles Calitis.

Aprilli alguses teatas Läti transpordiministeerium Air Balticu pikaaegse juhi Martin Gaussi vallandamisest. Veidi hiljem selgus, et Gaussi vallandamise põhjus oli eelmise aasta suur kahjum.