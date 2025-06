Endine töötaja: Tallinna linna sisekontroll pole enam sõltumatu

Tallinna sisekontrolöri teenistuse endine töötaja andis linnavalitsusele teada, et aasta ametis olnud sisekontrolör Kaur Siruli kirjutab ümber teenistuse kriitilisi aruandeid ja on vastu järelevalve dokumentide avalikustamisele. Siruli sõnul pole süüdistustel mingit alust.

Äsja koondatud Tallinna sisekontrolöri teenistuse menetlusosakonna juhataja Vivian Mihelson kirjutas linnavalitsusele pöördumise, kus ütles muu hulgas, et sisekontrolli tegevus ei ole enam ei sõltumatu ega objektiivne, vaid poliitiliselt kallutatud ning teenistuse töötajad on segaduses ja hirmul.

"Mul oli tegelikult töölt äraminemise soov juba jaanuaris nähes seda, mis sisekontrolöri teenistuses toimuma hakkas. Kirjutasin lahkudes linnavalitsusele, sest hetkel ju sisekontrolli Tallinna linnavalitsuses ei ole. Et mina ära läksin, pole probleem omaette, aga mu kolleegid peavad seal edasi töötama ja tegelikult kogu ebamäärane olukord kestab," sõnas Mihelson ERR-ile.

"Sisekontrolör pole nõus kellegi suhtes avaldama kriitilist nooti. Kui meil on vajalik esitada kuriteoteade, siis tema on kõigi suhtes nii püüdlikult sõbralik. Kui varem oli meil korralik, läbipaistev ja asjakohane sisekontroll, siis nüüd seda ei ole," lisas Mihelson.

Mihelson märkis, et lühikese ajaga on sisekontrolöri teenistusest lahkunud kolm inimest.

"Kaks inimest on koondatud ja üks on lahkunud ise. Sisekontrolöril pole visiooni, mida mööda asja arendada. Koondada tuleb siis, kui on koondamise olukord ja soovitakse näiteks muudatusi teha, aga nüüd olen töötanud pool aastat peale järelevalveosakonna juhi koondamist, ja selles valdkonnas pole ühtegi muudatust või uuendust tehtud. Ka tema töö on nüüd tegemata. Korruptsiooniennetus oli minu ülesandeks - ja see jääb nüüd ka tegemata," rääkis Mihelson.

Mihelson kirjeldas, et kui mullu märtsis uus linnavalitsus ametisse astus, siis oli üks peamisi etteheiteid, et kõiki järelevalvedokumente ei avalikustatud, ja seda kavatseti tegema hakata. Nüüd on Mihelsoni sõnul avalikus dokumendiregistris eelmise aasta kevadest kuni tänaseni järelevalvetööde all registreeritud vaid üks memo.

"Eelmise linnavalitsuse puhul oli vähemalt teada, et sisekontrolli osakonnas mingit tööd tehakse ja linnapea andis meedias kommentaare. Nüüd neid töid kuskil ei registreerita ja välja ei esitata. Kui mupos maksti katseajal vabastatud töötajale üle 6000 euro hüvitist, siis järelevalve töös oli kirjeldatud, et vahetu juht oli teinud ettepaneku töötaja vabastada, sest ta ei tulnud tööga toime, aga meediale oli öeldud, et tuli struktuuri muuta ja seetõttu vabastati töötaja ametist. Neid järelevalve dokumente pole dokumendiregistris isegi registreeritud - ei AK märkega (asutusesiseseks kasutamiseks - toim.) ega ilma," sõnas Mihelson.

Lisaks on praegused töötajad Mihelsoni sõnul nördinud, et sisekontrolör kõiki kriitilisi analüüse ja memosid pehmendab ja võtab välja osad, kus tehakse kellelegi etteheiteid.

"Kas see on sellepärast, et linnavalitsuse tasemel võivad nad kõik omavahel tülli minna, kui kellelegi etteheiteid tehakse, sest kõik on ju omavahel seotud - seda ma ei tea," sõnas Mihelson.

Mihelson ütles, et varem oli sisekontrolöri teenistuse töötajatel võimalik kirjutada analüüsi kõike, mida nad asja õiguslikult hinnates nägid.

"Meil oli viis juristi, kes tegid oma tööd põhjalikult. Kuigi varem neid dokumente ka alati ei avalikustatud, siis kunagi keegi ei tulnud sisekontrolli suunama. Sisekontrolör oli väga autoriteetne ja ta sai teha oma tööd täiesti sõltumatult, aga nüüd sisekontrolör kogu aeg kurdab, et ta lastakse töölt lahti ja enam kriitilist mõtteväljendust ei tohi kuskil olla. Aga sisekontrolli töö ongi selline, et tuleb ka kriitilisi probleeme välja tuua," rääkis Mihelson.

Mihelson ei saa öelda, kas tekkinud olukord on tingitud uuest linnavalitsusest või uuest sisekontrolörist.

"Võimuvahetus linnas toimus just samal ajal, kui toimus ka sisekontrolöri vahetus," ütles Mihelson.

Sisekontrolör: mind poliitiliselt survestatud pole

Mullu mais ametisse asunud sisekontrolör Kaur Siruli lükkas kõik Mihelsoni süüdistused tagasi.

"Ei vasta tõele, et töid ei saa enam kirjutada objektiivselt. Tööle asudes oli minu üks eesmärkidest ja soovidest, et memode-aruannete ja pikemate aruannete sisuline ja vormiline kvaliteet edasi areneks. Selle raames olen teinud aja jooksul ettepanekuid, mis võtmes tekste esitada: mida rõhutada, mida välja tuua ja mida mitte sisse panna, et aruanded läheksid konkreetsemaks ja seal oleks vähem oletusi, spekulatsioone ja ballasti," sõnas Siruli ERR-ile.

"Olen palunud memosid timmida ja sättida, aga loetavuse huvides," lausus Siruli.

Siruli ütles ka, et ta on öelnud küll mõnikord, et teda lastakse töölt lahti, kuid ta on seda mõelnud naljana.

"Ma saan aru, et sellised naljad pole leidnud vastuvõtlikku pinnast, kuigi ma oma töökoha pärast mures ei ole. Ma võin hommepäev ka midagi muud teha," ütles Siruli.

Siruli sõnul pole linnajuhid teda poliitiliselt survestanud.

"Ükski linnavalitsuse liige, poliitik või kõrge linnaametnik pole mulle öelnud ega mõista andnud, et midagi võiks kirjutada või kirjutamata jätta. Kõik, mis ma olen teinud, olen teinud oma äranägemise järgi," sõnas Siruli.

Siruli ütles, et ei suuda välja mõelda, mis suunas poliitilises kallutatuses Mihelson teda süüdistab.

"Kui ta tahab tolmu keerutada, siis see võimalus tal on, aga mingid asjad jäävad ka mulle uduseks," lisas Siruli.

Töötajate koondamist-lahkumist kommenteerides ütles Siruli, et ta ei soovi detailidesse laskuda, aga kõik need juhtumid on kantud sellest, et mingite aspektidega inimeste töös polnud ta rahul.

Mihelsoni puhul tõi Siruli välja, et korruptsioonivastase seaduse ja linna määruste rakendamisega on ta hästi hakkama saanud, aga mure oli sellega, et ta ei saanud hakkama korruptsiooniennetuse eetiliste väärtuste tutvustamisega ehk selle teadmise viimisega ametite hallatavate asutusteni. (Mihelson ütles omakorda, et temalt soovitud koolituste programmi ta koostas, ja kui alguses oli linnasekretär Priit Lello sellega rahul, siis alles koondamisele eelnenud vestluses öeldi talle, et plaan oleks pidanud olema kuupäevalise täpsusega.)

Järelevalve dokumentide avalikustamata jätmise kohta ütles sisekontrolör, et memod ja analüüsid on mõeldud eelkõige linna juhtkonnale ja ka ükski teine asutus neid ei avalikusta.

"Eks ta ongi kahe otsaga küsimus. Kui vaadata avaliku teabe seadust võiksid dokumendid olla kättesaadavad, aga üheski Eesti organisatsioonis pole siseauditi aruanded veebist loetavad. Seetõttu pole ka meie selle peale üle läinud. Kui aga linnavalitsus seda sooviks, siis see poleks mulle küsimus," sõnas Siruli.

Priit Lello: sisekontrolör pole kartlik

Linnasekretär Priit Lello kinnitas Siruliga kui ühest suust, et probleeme sisekontrolöri teenistuses pole, sealhulgas puudub poliitiline mõjutamine.

"Olen kohtunud sisekontrolli teenistuse kolleegidega, et selgitada teenistuses toimuvaid muudatusi ja selgitanud, mis plaanid on ees. Muudatuste sisu on see, et soovime töötada välja korruptsiooniennetuse tegevuskava järgmiseks kolmeks aastaks. Töö pole seni edenenud soovitud ja oodatud mahus, meie aga soovime konkreetset plaani," selgitas Lello Mihelsoni koondamise tagamaid.

Lello sõnul pole Mihelsonil õigus, kui ta väidab, et sisekontrolöri töös puudub vajalik kriitilisus.

"Ei linnavalitsus ega linnasekretär pole sekkunud sisekontrolöri töösse. Pole öeldud, et ärge seda või teist asja uurige. Memod, mida tehakse, peavad põhinema faktidel, õiguslikul analüüsil ja tooma välja kohad, kuidas saab organisatsioon paremaks muutuda. Diskussioonid toimusid ka varem ja dokumente muudeti - aga see, et keegi on kuskil kartlik, see on täielik jama," ütles Lello.

"Linnavalitsus isegi ei teadnud Vivian Mihelsoni koondamisest, nad said sellest teada alles peale tema kirja linnavalitsusele. Linnavalitsus kuidagi ei komplekteeri sisekontrolöri teenistust," sõnas Lello.

Lisaks linnavalitsusele tehtud pöördumisele tegi Mihelson avalduse ka linnavolikogu revisjonikomisjonile, mida juhib Manuela Pihlap (Keskerakond).

"Uus linnavalitsus soovis paremat, aga praegu on juhtunud, et sisekontroll on astunud mitu sammu tagasi. Kas selles on süüdi uus sisekontrolör või on seal ka poliitikute surve - seda mina ei oska öelda," sõnas Pihlap.

Revisjonikomisjon arutab seda teemat ja otsustab oma sammud.

"Aga meil on veel vaid mõned koosolekud, kuna kohe on uued volikogu valimised. Mingisugust kontrolli meil algatada pole võimalik, sest meie aeg saab lihtsalt läbi," sõnas Pihlap.