EL plaanib suunata rohkem raha idapiiri riikide kaitsevõime tugevdamisse

Eestis visiidil olev Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ja reformide eest vastutav asepresident Raffaele Fitto külastas Koidula piiripunkti. Volinik kinnitas, et Euroopa Liit kavatseb lõdvendada regionaalarengu fondi rahakasutuse reegleid, et osa sellest suunata idapiiri riikide kaitsevõime tugevdamisse.

Neljapäeva hommikul kõndis Koidula piiripunktis Piusa jõe sillale EL-i ühtekuuluvuspoliitika volinik Raffaele Fitto ja tõdes, et sillal ei lõppe vaid ühe riigi piir, vaid see on Euroopa Liidu piir, mille tugevadamiseks annab lisavõimalusi Euroopa Liidu struktuurifondide ümberplaneerimine, mis võimaldaks piiririikidel teha ka rohkem kaitsekulusi.

"Tegutseme uute prioriteetidega ja sel viisil töötame praegu koos nõukogu ning parlamendiga selle protsessi lõpuleviimiseks. Selles ettepanekus anname viis uut prioriteeti, millest üks on kaitse. Usume, et see on oluline võimalus, sest sõnum on, et kaitse on prioriteet ka nende alade jaoks. Ma kujutan ette, et see on idealne lahendus nende ressursside kasutamiseks nii sõjaliseks kui ka tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks," ütles Fitto.

Rahandusministeri Jürgen Ligi sõnul on oluline, et otsused ühtekuuluvusraha kasutamise suhtes langetatakse sellel aastal, sest siis oleks võimalik juba järgmisel aastal neid vahendeid kasutada näiteks kaitsetööstuspargi rajamiseks kui ka tsiviiltaristu arendamiseks.

"Valitsus on põhiotused äralangetanud, nüüd on vaja läbi rääkida Euroopa Komisjoniga, et see vastaks nendele eesmärkidele, mis on püstitatud - sellele paidlikusele, paidlikkus meie jaoks tähendab eelkõige erinevat taristut," sõnas Ligi.