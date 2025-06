Arjakas: Iraan on Iisraeli vastu üsna keerulises olukorras

Arjakas ütles ERR-ile, et tegemist on kõige laiaulatuslikuma Iisraeli rünnakuga Iraani tuumaprogrammi vastu.

"Iisrael on aastakümneid näinud Iraani tuumaprogrammis eksistentsiaalset ohtu oma riigi säilimisele ja on alati öelnud, et nad ei ole valmis aktsepteerima seda,

et Iraan võiks kunagi saada endale tuumarelva," kommenteeris Arjakas.

"Miks rünnak toimus just täna? Viimastel nädalatel on toimunud mitmeid läbirääkimisi Ameerika ja Iraani vahel, et nemad jõuaksid selle

tuumaprogrammi küsimuses mingisugusele tulemusele. Iisraelil ei ole kindlasti mingisugust usku sellesse, et Iraan võiks tegelikult tõsiselt loobuda oma kavatsusest tuumarelva välja arendada, kui see peaks olema neile otstarbekas.

Kõige lihtsam seletus on ilmselt see, et kokku langesid poliitilised ja sõjalised asjaolud. Sõjaline asjaolu on see, et Iraan on olnud väga nõrgestatud Iisraeli

tegevustest regioonis ja poliitiliselt Iisrael nägi, et nüüd on see aeg, kus neil on võimalus selline löök anda," rääkis Arjakas.

Arjaka sõnul teavitas Iisrael rünnakust tõenäoliselt ka Ameerika Ühendriike.

"Sellele on ka Ameerika ametnikud viidanud. Küll aga ei ole siiamaani teateid olnud sellest, et Ameerika väed oleksid ise selles operatsioonis osalenud. Aga, et Iisrael oleks sellise rünnaku ette võtnud ilma USA vähemasti vaikiva heakskiiduta, on väga vähetõenäoline," lausus Arjakas.

Arjakas rääkis, et Iisraeli rünnakus on hukkunud ka mitu Iraani kõrget sõjaväelast ja rünnakud jätkuvad. "Nii praegu kui ka järgmiste päevade jooksul," ütles Arjakas.

Ta märkis ka seda, et Iraan on ka juba alustanud õhurünnakut Iisraeli vastu, samas tõdedes, et Iraan on Iisraeli vastu üsna keerulises olukorras. "Iraani taktika on olnud Iisraeli rünnata mingisuguste oma käepikenduste kaudu, toetades näiteks Hezbollah rühmitust Liibanonis või Assadi režiimi Süürias. Nüüd on need käepikendused, kas täielikult kukutatud või väga palju nõrgestatud. Ehk siis Iraan peaks hakkama andma sõjalisi lööke omaenda territooriumilt, mida nad on eelmise aasta jooksul kaks korda teinud. Aga need rünnakud näitasid, et Iisraeli õhukaitse on tugevam," lausus ta.

"Kõik sõltub sellest kui suures osas sai Iraani õhuvägi täna öösel kannatada, kui palju neil on ballistilisi rakette, mida Iisraeli suunas saata, milliseid tegevusi teevad teised rühmitused regioonis, ehk siis hästi volatiilne olukord ja selliseid ennustusi teha on praegu väga keeruline," ütles Arjakas.

Arjakase sõnul tõmbab Iisraeli ja Iraani vaheline konflikt kindlasti tähelepanu ka Vene agressioonilt Ukrainas. "Ukraina puhul tähendab see seda, et kõikide riikide tähelepanu on hetkel väga tugevalt Lähis-Idas toimuval. Ukrainlased ise on loomulikult rõõmsad selle üle, et Iraan, mis on tarninud Venemaale palju droone, mida on kasutatud Ukraina tsiviilelanike ründamiseks, on praegu nõrgestatud," ütles ta.

"Iraani ja Iisraeli vahelise konflikti peamine oht, miks üldse seda niimoodi jälgitakse, on see, et see võib areneda lumepallina mingisuguseks palju suuremaks regionaalseks konfliktiks. Hetkel on selle võimalus kindlasti suurem kui kunagi varem. Mis seda limiteerib, on see, et Iraanil ei ole tegelikult regioonis liitlasi," rääkis Arjakas.

Tema sõnul on konfliktist end distantseerinud isegi Venemaa.