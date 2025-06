Euroopa suurriigid pakkusid Iraanile kiireid läbirääkimisi tuumaprogrammi üle

Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia on valmis pidama Iraaniga viivitamatuid läbirääkimisi Teherani tuumaprogrammi üle, et deeskaleerida olukorda Lähis-Idas, ütles Saksamaa välisminister Johann Wadephul.

Lähis-Idas visiidil olev Wadephul ütles, et püüab panustada Iisraeli ja Iraani vahelise konflikti deeskaleerimisse ning märkis, et Teheran ei ole varem kasutanud võimalust konstruktiivseteks läbirääkimisteks.

"Loodan, et see on veel võimalik," ütles Wadephul laupäeva õhtul Saksa avalik-õiguslikule ringhäälingule ARD. "Saksamaa on koos Prantsusmaa ja Suurbritanniaga valmis. Pakume Iraanile viivitamatuid läbirääkimisi tuumaprogrammi üle ja loodan, et (pakkumine) võetakse vastu."

"See on ka konflikti rahustamise peamine eeltingimus, et Iraan ei kujutaks endast ohtu piirkonnale, Iisraeli riigile ega Euroopale," lisas Saksa välisminister.

Iisrael alustas reede hommikul õhurünnakuid Iraanile, kuna väitis, et Teheran on peagi valmis saamas tuumarelva, millega võiks Iisraeli rünnata.