Iisrael jätkas esmaspäeval Teheranis asuvate sihtmärkide hävitamist

Oluline Iisraeli ja Iraani konfliktis esmaspäeval, 16. juunil kell 19.58:

- Iisrael: kolmandik Iraani pind-pind raketiheitjatest on hävitatud;

- Iisrael teatas Iraani luureülema tapmisest;

- Netanyahu: Iisrael kontrollib Teherani lähistel asuvat õhuruumi

- Netanyahu esitas kaks tingimust Iraani-vastase operatsiooni lõpetamiseks;

- Tuhanded inimesed põgenevad Teheranist;

- Iraani väitel õnnestus tal Tel Avivi ja Haifat tabada tänu uuele meetodile;

- Iisraelis hukkus öösel viis inimest, surnute koguarv jõudis 18-ni.

Iisrael jätkas esmaspäeval Teherani pommitamist

Iisraeli armee teatas, et jätkas esmaspäeval Teheranis asuvate sihtmärkide hävitamist. Iisraeli armee palus varem Teherani elanikel ka evakueeruda.

"Head kodanikud, teie turvalisuse huvides palume teil viivitamatult lahkuda Teherani 3. ringkonna piirkonnast. Lähiajal astub Iisraeli armee selles piirkonnas samme Iraani režiimi sõjalise taristu ründamiseks. Teie viibimine selles piirkonnas seab teie elu ohtu," teatas Iisraeli armee.

Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Iisrael jätkab Teherani pommitamist. Islamiriigi meedia teatel ründas Iisrael esmaspäeval ka Iraani riikliku uudistekanali IRINN kompleksi.

IRINN on Iraani ringhäälingu (IRIB) peamine telekanal. Rünnak toimus ajal, mil saatejuht kritiseeris otse-eetris Iisraeli.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz andis samuti märku, et riik võttis sihikule Iraani riigitelevisiooni.

"Iraani propaganda- ja õhutusruupor on kohe kadumas," ütles Katz.

Iisrael: kolmandik Iraani pind-pind raketiheitjatest on hävitatud

Iisraeli armee pressiesindaja teatas, et riigi väed on hävitanud kolmandiku Iraani pind-pind tüüpi rakettide stardiseadeldistest. Iisraeli riikliku julgeolekunõukogu juht Tzachi Hanegbi hoiatas aga, et Iraani käsutuses on endiselt tuhandeid rakette.

"Iraanil oli enne kampaaniat tuhandeid rakette ja neid on siiani tuhandeid. See ei ole kampaania, mille käigus saab ohu kõrvaldada mõne päeva jooksul," ütles Tzachi Hanegbi.

Netanyahu: Iisrael kontrollib Teherani lähistel asuvat õhuruumi

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas esmaspäeval, et riigi õhujõud kontrollivad Iraani pealinna Teherani lähistel asuvat õhuruumi.

"Iisraeli õhuvägi kontrollib Teherani kohal olevat taevast. Ründame režiimi sihtmärke, erinevalt Iraani kuritegelikust režiimist, mis ründab tsiviilelanikke," ütles esmaspäeval Netanyahu.

Lähis-Ida ja Euroopa ametnikud ütlesid, et Iraan on saatnud sõnumeid, et tahab vaenutegevust lõpetada ja soovib jätkata kõnelusi oma tuumaprogrammi üle.

Ka USA president Donald Trump rääkis esmaspäeva õhtul, et Iraan soovib kõnelusi pidada.

"Nad tahavad rääkida, aga nad oleksid pidanud tegema seda varem. Ma ütleks, et Iraan ei võida seda sõda. Ja nad peaksid rääkima, nad peaksid rääkima kohe, enne kui on liiga hilja. Oleme alati Iisraeli toetanud. Oleme seda pikka aega teinud. Ja Iisraelil läheb praegu väga hästi," rääkis Trump.

Tuhanded inimesed põgenevad Teheranist

Iisraeli armee palus Teherani elanikel evakueeruda ja ajaleht The Times kirjutab, et tuhanded inimesed põgenevad Iraani pealinnast. Pealinnast väljuvatel teedel on juba mitu päeva olnud suured liiklusummikud

29-aastane õpetaja Arshia ütles uudisteagentuurile Reuters, et tema perekond lahkub Damavandi, mis asub Teheranist umbes 50 kilomeetrit ida pool.

"Mu vanemad on hirmul. Igal õhtul on rünnakud, õhuhäiresireene pole, varjupaikasid pole. Miks me maksame Islamivabariigi vaenuliku poliitika hinda?" rääkis Arshia.

Iisrael teatas Iraani luureülema tapmisest

"Tapsime äsja Teheranis Iraani luure juhi ja tema asetäitja, sest hetkel on meie piloodid Teherani kohal ning ründavad seal sõjalisi ja tuumaobjekte," ütles Iisraeli peaminister USA telekanalile Fox News pühapäeval antud intervjuus.

Netanyahu selgitas Iisraeli sõjaväe tegevust sellega, et tema sõnul Iraan ning sealhulgas ka revolutsioonikaardivägi töötas kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide loomise kallal.

Lisaks plaanis Iraan Netanyahu väitel anda tuumarelva Jeemenis tegutsevatele huthi mässulistele.

Iraan ei ole luurejuhi ja tema asetäitja surma seni kinnitanud.

Varem on Iisrael tapnud juba mitu Iraani kõrget sõjaväejuhti, sealhulgas ka revolutsioonikardiväe komandöri.

Iisrael alustas ööl vastu reedet õhulöökide andmist Iraanile, põhjendades seda sellega, et Teheran oli jõudnud lähedale tuumarelva loomisele, mis oleks hakanud ohustama Iisraeli riigi eksistentsi.

Iraan on vastanud raketirünnakutega Iisraelile.

Esmaspäevahommikuse seisuga on Iraanis surma saanud 224 ja vigastada 1227 inimest.

Iisraeli teatel on Iraan tulistanud reedest alates tema pihta 270 raketti, millest 22 on pääsenud õhukaitsest läbi ning toonud kaost äärelinna elurajoonides, tappes 14 ja haavates 390 inimest.

Netanyahu esitas kaks tingimust Iraani-vastase operatsiooni lõpetamiseks

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Iisrael lõpetab rünnakud Iraanile pärast seda, kui hävitab islamivabariigi tuumarelva loomise võime või kui Teheran nõustub USA presidendi Donald Trumpi ettepanekuga loobuda uraani rikastamisest.

"Noh, see lõpeb siis, kui me selle [tuuma]võime hävitame, ja me teeme seda," ütles Iisraeli peaminister USA telekanalile Fox News antud intervjuus.

Netanyahu vastas ka Iraani välisministri Abbas Araghchi sõnadele, kes ütles, et Iraan lõpetab Iisraeli ründamise, kui Iisrael lõpetab oma rünnakud. Teherani esindaja süüdistas ka Iisraeli selles, et Iraani ja USA tuumaläbirääkimised katkesid. "No esiteks on see jama. Sel ajal kui nad läbirääkimisi pidasid, postitas ajatolla (Iraani kõrgeim juht - toim.) ise ikka ja jälle sotsiaalmeedias: "Surm Iisraelile. Iisrael tuleb hävitada." Kas see on mingi hea tahe? Nad ei olnud ausad ja me nägime seda meie luureandmetes," rääkis Iisraeli peaminister.

Teiseks rõhutas Netanyahu, et Iisrael ei nõustu relvarahuga, mille ajal Iraan saab jätkata tuumapommide ja ballistiliste rakettide väljatöötamist. "See ei ole deeskaleerimise küsimus. See ei ole relvarahu küsimus. Küsimus on nende asjade peatamises, mis ohustavad meie ellujäämist. Ja me püüame neid peatada. Ma arvan, et võime seda teha. Aga kui nad (iraanlased – toim.) on nõus president Trumpi tingimustega nõustuma, on see hoopis teine ​​asi," lisas Iisraeli valitsusjuht.

Ööl vastu esmaspäeva tabas Iraani raketirünnak Haifa sadama piirkonda Iisraelis. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / AHMAD GHARABLI

Iraani väitel õnnestus tal Tel Avivi ja Haifat tabada tänu uuele meetodile

Iraani raketid tabasid esmaspäeva enne koitu Iisraeli pealinna Tel Avivi ja sadamalinna Haifat, tekitades purustusi elumajadele. Iraani revolutsioonikaardiväe teatel õnnestus viimane rünnak, kuna selles kasutati uut meetodit, mis pani Iisraeli mitmekihilise õhukaitse erinevad süsteemid üksteist sihtima ja võimaldas Iraanil edukalt tabada paljusid sihtmärke.

Iisraeli kaitsevägi ei kommenteerinud kohe Iraani edukaid rünnakuid. Iisraeli ametnikud on korduvalt öelnud, et nende Raudkupli õhukaitsesüsteem ei ole sajaprotsendiliselt kindel ja hoiatanud eesootavate raskete päevade eest.

"Teherani ülbest diktaatorist on saanud argpükslik mõrvar, kes sihib Iisraeli tsiviilelanikkonda, et heidutada Iisraeli kaitsejõude jätkamast rünnakut, mis tema võimeid õõnestab," ütles kaitseminister Israel Katz avalduses. "Teherani elanikud maksavad selle eest hinda ja varsti" ähvardas Katz.

Iisraelis hukkus öösel viis inimest, surnute koguarv jõudis 18-ni

Iisraeli riikliku hädaabiteenistuse teatel hukkus Iraani öises rünnakus Iisraelile vähemalt viis inimest, tõstes Iisraeli hukkunute arvu alates reedest 18-ni. Viimastes rünnakutes sai haavata vähemalt 100 Iisraeli tsiviilelanikku.

Videomaterjal näitas mitut raketti Tel Avivi kohal ning seal ja Jeruusalemma kohal oli kuulda plahvatusi. Tel Avivi tihedalt asustatud linnaosas hävis mitu elamut plahvatuses, mis purustas hotellide ja teiste lähedalasuvate majade aknad vaid mõnesaja meetri kaugusel USA saatkonna kontorist linnas. USA suursaadiku sõnul sai hoone väiksemaid kahjustusi, kuid töötajad vigastada ei saanud.

Koidueelsed raketid tabasid ka Shuk HaCarmeli lähedal, mis on Tel Avivi populaarne turg, mis tavaliselt meelitab ligi suuri rahvahulki elanikke ja turiste, kes ostavad värskeid puu- ja köögivilju, ning populaarsetesse baaridesse ja restoranidesse. Samuti tabati lähedal asuva Petah Tikva elamutänavat ja ultraortodoksse juudi linna Bnei Braki kooli.

Iisraeli sõjavägi teatas esmaspäeva hommikul, et nad on taas rünnanud revolutsioonilise kaardiväe ja Iraani sõjaväe juhtimiskeskusi.