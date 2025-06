Digiriigi asekantsleriks saab Lauri Luht

"Lauri Luht omab ligi 20 aasta pikkust rahvusvahelist kogemust kriisijuhtimise, digi- ja kübervaldkonna strateegilise arendamise ning riikliku kriisikindluse ülesehitamise alal. Olen veendunud, et meie digiriik on saanud endale väga hea juhi, kes annab arengutele uue hoo sisse," sõnas Pakosta.

Luht ütles, et digiriigi asekantslerina on tema eesmärk tuua Eesti digiarengusse selge strateegiline suund ja juhtimisjõud, võttes senisest kogemusest kaasa selle, mis on töötanud, ning avades ruumi uutele lahendustele tihedas koostöös ettevõtjate ja teiste võtmetähtsusega partneritega.

"Meie ees seisvad väljakutsed – teenuste kriisikindlus, kasutajakesksus ja kestlik rahastus – eeldavad uut taset koostöös, paindlikkuses ja julguses katsetada. Seisan selle eest, et Eesti digiriik oleks mitte ainult turvaline ja toimiv, vaid ka ambitsioonikas ning ekspordivõimeline – sealhulgas tehisintellekti ja andmepõhiste lahenduste sihipärase kasutuselevõtu kaudu," ütles Luht.

Luht esindab täna Eesti riiki digi- ja küberküsimustes Eesti suursaatkonnas Kiievis. Varem on ta korraldanud Eesti arengukoostööprojekte Moldovas, Gruusias ja Armeenias. Ta on olnud julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktori asetäitja riigikantseleis, NATO küberkaitse kompetentsikeskuse rahvusvaheliste küberõppuste juht ja Riigi Infosüsteemi Ameti kriisireguleerimise osakonna juhataja.

Riigikantseleis töötades kuulusid tema meeskonna vastutusalasse riigis olukorrateadlikkuse tagamine, covid-kriisi koordinatsioon, IT-arendusalased tegevused ning uue füüsilise töökeskkonna ehitus.

Digivaldkonna asekantsleri palk on justiits- ja digiministeeriumis 5250 eurot.

Viimati oli Eestil sarnases positsioonis ametnik, toonase nimega digiarengu asekantsler 2024. aasta veebruaris. Pärast seda luhtus mitu konkurssi selle ametikoha täitmiseks.