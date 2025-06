Briti välisluure saab esimese naissoost juhi

MI6 järgmine juht on Lähis-Ida ekspert Blaise Metreweli, temast saab agentuuri ajaloo 18. juht. Ta oli varem agentuuri tehnoloogiajuht ja on olnud seotud kõrgtehnoloogilise nuhkvara ja seadmete väljatöötamisega. See on aidanud Ukrainat ja teisi liitlasi salajastes operatsioonides.

47-aastane Metreweli võtab agentuuri juhtimise üle sügisel. Üldjuhul nimetatakse luurejuhti lühidalt C-ks.

See on pärit luureagentuuri asutamise ajast, mil esimene juht kapten Mansfield Cumming kirjutas dokumentidele alla alati C tähe ja see on jäänud koodnimena kasutusse.

James Bondi filmides nimetati agentuuri juhti M-iks. Erinevalt James Bondi filmidest ei saa C anda oma agentidele luba tapmiseks. Selle loa saab anda Briti valitsus.

Viimased viis aastat on Briti välisluuret juhtinud Richard Moore. Eelmisel sügisel hoiatasid Moore ja USA Luure Keskagentuuri (CIA) toonane juht William Burns, et maailm ei ole viimase poolsajandi jooksul olnud ohtlikumas seisus kui praegu.

Luurejuhid rõhutasid toona, et agentuurid peavad tegema koostööd, et nurjata Venemaa luure jõhker sabotaažikampaania kogu Euroopas.