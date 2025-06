Võõrliigi lupiini leviku piiramise eest vastutavad aiapidajad

Põlluservades ja maantee äärtes kasvav lillade suurte õitega lupiin ei ole Eestis keelatud võõrliigiks kuulutatud, kuid oma vastupidavuse ja jõulise kasvu tõttu hävitab see Eesti looduslikku taimkatet, ütleb keskkonnaamet. Armastatud ilutaime leviku piiramine on aiapidajate vastutada.

Erksavärvilised pilkupüüdvad õied meelitavad ligi nii mesilasi kui ka lillehuvilisi inimesi. Suured lupiinikimbud püüavad pilke lõpuaktustel ning fotograafid korraldavad lupiinipõldudel fotosessioone. Tegelikult on tegemist invasiivse võõrliigiga.

"Lupiin on väga ilus, millest ei saa mööda vaadata. See tekitab inimestes meeldiva assosatsiooni. Aga tegelikult hea oleks, kui lupiin jääks meil aeda," ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk.

Ainult iluaedadesse see taim siiski jäänud ei ole. Kui Põhja-Eesti põllud ja tühermaad on vallutanud kollane rakvere raibe, siis Lõuna-Eesti teeääred lillatavad lupiiniväljadest.

"Nad on natuke liiga jõulised, nad on liiga konkurentsivõimelised, nad on liiga tublid. Just Lõuna-Eestis kipuvad nad meie koosluseid üle võtma. Tõrjutakse välja kohalikud taimeliigid," lausus botaanik Jaan Mettik.

Rakvere raibe armastab Põhja-Eesti lubjarikkamaid pindasid. Lupiinidele sobib hästi Lõuna-Eesti happeline muld. Lisaks on lupiinid väga vastupidavad.

"Üks taim annab sadu ja sadu seemneid. Seemned säilitavad mullas ka küllalt kaua oma idanemisvõime," ütles Mettik.

Samas kasvavad lupiinid ka botaanikaaia peenral.

"Ega see ei tähenda, et lupiin on saatanast. Temaga tuleb lihtsalt ettevaatlikult ümber käia, temaga peab jälgima, et ei viska mingil juhul õitsenud lupiiniõisikuid metsa alla, kus lupiinid saaksid loodusesse putkata," märkis Mettik.

Kes maantee ääres lupiine õitsemas näeb, võib südamerahuga endale värvilise kimbu kaasa korjata. See loodusele kahju ei tee, pigem aitab ära hoida selle invasiivse liigi levikut.

"Eriti hea on see, et lihtsalt murrate õisiku kohe ära, ilma et need saaksid hakata seemneid moodustama," ütles Mettik.

"Hea oleks, kui te säilitate (lupiine) oma aias ja ei lase sealt välja. Kindlasti ei tohi viia aiajäätmeid välja ja kui sa neid kompostid, siis see vajab kuumkompostimist, et seemned päriselt häviksid. Kui need mulda langevad, siis need säilivad seal üle kümne aasta. Ja kui ta on aiast välja pääsenud, siis tuleks ära niita," rääkis Kukk.

Põhjanaabrid soomlased on lupiinid kuulutanud keelatud võõrliigiks ja võitlevad jõuliselt nende vastu. Erinevalt Soomest võib aga Eestis lupiiniseemneid osta tavalisest aianduspoest.