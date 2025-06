Oluline Iisraeli-Iraani konflikti 5. päeval:

- Iisrael teatas Iraani kõrgeima sõjaväelase tapmisest;

- Trump: lahkumisel G7-lt pole Iisraeli ja Iraani vaherahuga mingit pistmist;

- Iisrael teatas rünnakutest sõjalistele objektidele Iraani lääneosas;

- Iraani riigiringhääling: Iisrael rünnak telekeskusele tappis kolm inimest;

- G7 avaldas toetust Iisraelile ja nimetas Iraani ebastabiilsuse allikaks;

- Iisraeli armee tühistas riigi põhjapiirkondadele antud õhuhäire;

- Iisraeli armee hoiatas uute Iraanist väljatulistatud rakettide eest;

- Trump lahkub Lähis-Ida kriisi tõttu G7 tippkohtumiselt;

- Hegseth: USA paigutab Lähis-Itta lisavõimekusi;

- Trumpi hoiatusel peaksid kõik koheselt Teheranist evakueeruma;

- Iraan lubas Iisraeli rünnata vahetpidamata kuni koiduni.

Iisrael teatas Iraani kõrgeima sõjaväelase tapmisest

Iisraeli kaitsevägi teatas teisipäeval, et tappis öises rünnakus äsja ametisse nimetatud Iraani sõjaväelase Ali Shadmani, nimetades teda riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khameneile lähimaks isikuks.

Avalduses teatas sõjavägi, et Iisraeli õhuvägi ründas öösel Teherani südames asuvat juhtimiskeskust ja kõrvaldas sõja aja staabiülema, kõrgeima sõjaväeohvitseri ja Iraani juhi Ali Khamenei lähedase isiku Ali Shadmani.

Iisraeli sõjavägi teatas, et Shadmani juhtis nii revolutsioonikaarti kui ka Iraani relvajõude.

Iraan pole Shadmani hukkumist kinnitanud.

Trump: lahkumisel G7-lt pole Iisraeli ja Iraani vaherahuga mingit pistmist

USA president Donald Trump teatas, et tema varajasel lahkumisel G7 tippkohtumiselt Kanadas ei ole midagi pistmist Iisraeli ja Iraani relvarahu kallal töötamisega ning Prantsusmaa presidenr Emmanuel Macron eksis tema lahkumist selgitades.

"President Emmanuel Macron ütles ekslikult, et ma lahkusin G7 tippkohtumiselt Kanadast, et minna tagasi Washingtoni töötama Iisraeli ja Iraani vahelise relvarahu kallal," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Vale! Tal pole aimugi, miks ma olen nüüd teel Washingtoni, kuid sel pole kindlasti mingit pistmist relvarahuga. Sellest palju suurem asi. Ükskõik, kas sihilikult või mitte, aga Emmanuel saab alati valesti aru. Olgem kursis!"

Iisrael teatas rünnakutest sõjalistele objektidele Iraani lääneosas

Iisraeli sõjavägi teatas, et andis ööl vastu teisipäeva rea tugevaid lööke Iraani lääneosas asuvate sõjaväeobjektide pihta.

"Rünnakutes tabasid kümneid raketiladusid ja väljalasketaristut. Lisaks tabasid rünnakud Iraani lääneosas maa-õhk tüüpi rakettide ja droonide ladustamiskohti," seisab Iisraeli sõjaväe teadaandes.

Iraani riigiringhääling: Iisrael rünnak telekeskusele tappis kolm inimest

Iisraeli rünnakud Iraani riikliku televisiooni peakorterile Teheranis tapsid kolm inimest, teatas ringhäälingujaam teisipäeval, päev pärast rünnakut.

"Kolm telejaama töötajat tapeti ja teised said Iisraeli rünnakus haavata," kinnitas riigiringhääling, täpsustamata haiglasse viidud inimeste arvu.

G7 avaldas toetust Iisraelile ja nimetas Iraani ebastabiilsuse allikaks

Tööstusriikide rühm G7 avaldas esmaspäeva hilisõhtul avalduses toetust Iisraelile ja nimetas Iraani Lähis-Ida ebastabiilsuse allikaks. Rühm kutsus üles piirkonnas rahu ja stabiilsust saavutama.

G7 liidrid arutavad 16–17. juunil Kanadal toimuval tippkohtumisel lisaks majandusalastele küsimustele ka Lähis-Ida konflikti.

Lisaks EL-ile osalevad kohtumisel järgmiste riikide juhid: Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid.

Peamised kohtumisel käsitletavad küsimused on järgmised: maailmamajanduse väljavaated; majanduskasv, -julgeolek ja majanduse vastupanuvõime; turvalisemad kogukonnad; turvalisem maailm; tugev ja suveräänne Ukraina ja energiajulgeoleku tulevik, teatas Euroopa Ülemnõukogu.

Euroopa Liitu esindavad Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Eesistujariik Kanada on kutsunud mõnele töösessioonile osalema ka G7-sse mittekuuluvate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhte.

Viimane G7 tippkohtumine toimus 2024. aasta juunis Itaalias Apuulias.

Juhid on pigem G7 kui G8 vormis kohtunud alates 2014. aastast, kui Venemaa Föderatsioon rikkus Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

Iisraeli hädaabiteenistus: pole teateid viimastes rünnakutes vigastatutest

Iisraeli riiklikud hädaabiteenistused teatasid, et nad pole pärast Iraani viimaseid rünnakuid vigastatute kohta teateid saanud.

Telegrami postituses teatas Iisraeli riiklik hädaabiteenistus Magen David Adom (MDA), et nad pole Põhja-Iisraelis pärast häiresignaalide lõppu saanud ühtegi kõnet, kuid päästetöötajad on andnud abi inimestele, kes said teel pommivarjenditesse vigastada.

Iisraeli armee tühistas riigi põhjapiirkondadele antud õhuhäire

Iisraeli armee hoiatas teisipäeva varahommikul, et on tuvastanud uusi Iraanist välja tulistatud rakette, kuid tühistas hoiatuse kiiresti ja teatas, et inimesed ei pea enam varjuma.

"Nüüd on lubatud lahkuda kaitstud ruumidest Põhja-Iisraelis," kinnitas Iisraeli armee suhtlusvõrgustikus Telegram.

Varem oli armee hoiatanud, et Iraanist väljatulistatud raketid on suundumas Põhja-Iisraeli poole ja tehakse tööd ohu tõrjumiseks.

Iisrael ja Iraan vahetasid teisipäeval juba viiendat päeva õhulööke, millega süvendavad kartusi, et konflikt võib eskaleeruda või levida üle piiride.

Iisraeli armee hoiatas uute Iraanist väljatulistatud rakettide eest

Iisraeli armee hoiatas teisipäeva varahommikul, et on tuvastanud uusi Iraanist väljatulistatud rakette.

"Mõni hetk tagasi hakkasid õhuhäiresireenid tööle mitmes piirkonnas Põhja-Iisraelis pärast Iraanist Iisraeli riigi suunas välja tulistatud rakettide tuvastamist," postitas Iisraeli armee suhtlusvõrgustikku Telegram.

Armee kinnitusel töötatakse ohu tõrjumiseks.

Trump lahkub Lähis-Ida kriisi tõttu G7 tippkohtumiselt

Valge Maja teatel lahkub USA president Donald Trump Iisraeli-Iraani sõja tõttu maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumiselt esmaspäeva õhtul ehk päeva võrra varem.

Valge Maja teadaanne tuli pärast seda, kui Trump soovitas Teherani elanikel evakueeruda.

"Lähis-Idas toimuva tõttu lahkub president Trump esmaspäeva õhtul pärast õhtusööki riigipeadega," kirjutas Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt sotsiaalmeedias.

Meediakanal Fox News teatas samal ajal, et Trump kutsus Ühendriikidesse naasmise ajaks kokku riikliku julgeolekunõukogu.

CBS News teatas esmaspäeva hilisõhtul, et ka USA välisminister Marco Rubio lahkub G7 tippkohtumiselt enneaegselt ja suundub koos president Trumpiga tagasi Washingtoni.

Hegseth: USA paigutab Lähis-Itta lisavõimekusi

Ühendriigid tugevdavad oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas, et parandada oma kaitsevõimekusi, ütles esmaspäeval USA kaitseminister Pete Hegseth.

Hegseth tegi avalduse ajal, mil Iraan ja Iisrael hoogustasid õhurünnakuid teineteise vastu.

"Nädalavahetusel andsin ma korralduse paigutada lisavahendeid Ühendriikide keskväejuhatuse vastutusalasse," postitas Hegseth sotsiaalmeedias.

"USA vägede kaitsmine on meie peamine prioriteet ja nende paigutuste eesmärk on tugevdada meie kaitsevõimekusi piirkonnas," lisas USA kaitseminister.

Trumpi hoiatusel peaksid kõik koheselt Teheranist evakueeruma

USA president Donald Trump kutsus esmaspäeval Teherani elanikke üles lahkuma, millega toetas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu varasemaid hoiatusi.

"Kõik peaksid Teheranist kohe evakueeruma!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediakanali Truth Sociali kontol Kanadas toimuva maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise ajal.

Trump ei lisanud hoiatusele koheselt muid üksikasju.

Iraan lubas Iisraeli rünnata vahetpidamata kuni koiduni

Iraan ründab Iisraeli vahetpidamata kuni koiduni, teatas ööl vastu teisipäeva riigi revolutsioonikaart.

"Üheksas kombineeritud drooni- ja raketirünnakute laine on alanud ja jätkub vahetpidamata kuni koiduni," kinnitas revolutsioonilise kaardiväe pressiesindaja Ali Mohammad Naini ametliku uudisteagentuuri IRNA vahendusel.