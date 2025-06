Air Baltic vajab juurde 250 miljonit eurot

Juba varem oli teada, et Air Balticu rahaline seis on väga keeruline. Meedias levisid väited, et Air Baltic vajab juurde üle 100 miljoni euro. Läti raadio uuris Martinovsilt, kas need väited peavad paika.

"Ütlen teisiti, meie plaanid on tugevdada oma kapitali ja aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) korral tahame näha umbes 250 miljonit eurot. Seega, kui küsite minult kui nõukogu esimehelt, kui palju on vaja ettevõtte strateegia väljatöötamiseks ja elluviimiseks, siis minu vastus on 250 miljonit eurot," vastas Martinovs.

Küsimusele, kui palju on vaja raha juurde riigilt, mil on firmas praegu 97 protsendiline osalus, vastas Martinovs, et see sõltub aktsionärist. "Põhimõtteliselt on olemasolevate aktsionäride jaoks olemas ainulaadne eelis jätkata aktsionäridena," rääkis Martinovs.

Läti valitsus leppis juba 2024. aastal kokku, et pärast börsile viimist jääb riigile vähemalt 25 protsenti Air Balticu aktsiatest. Suure tõenäosusega lükkub aga firma börsileminek järgmisse aastasse. Air Balticu ajutine juht Pauls Calitis ütles hiljuti intervjuus ERR-ile, et parimal juhul võib börsileminek toimuda 2025. aasta lõpus või 2026. aasta alguses.

Läti raadio uuris Martinovsilt, mis juhtub, kui ettevõte ei saa juurde 250 miljonit eurot.

"Me räägime oletustest. Praegu on meil plaan minna börsile ja me teame, kui palju raha on meil vaja," vastas Martinovs.