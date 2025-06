Norstat: EKRE toetus liigub tõusvas trendis

Liidrikohal oleva Isamaa toetus oli eelnevatel nädalatel kerges languses, kuid viimaste tulemuste põhjal on langus peatunud. Kui eelmisel nädalal avaldatud uuringus oli Isamaa toetus 26,1 protsenti, siis sel nädalal 26,7 protsenti.

Kahele konservatiivsele parteile järgnevad Reformierakond 17,2 protsendi ja Keskerakond 16,4 protsendi suuruse toetusega. Nädal varem oli mõlema partei toetus olnud 16,9 protsenti.

Viiendal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mida viimati toetas 11,1 protsenti. Eelmises küsitluses oli sotsiaaldemokraatide toetus 11,6 protsenti.

Parlamendiväliste Parempoolsete toetus oli 4,9 protsenti ja Eesti 200-l 3,2 protsenti. Rohelisi toetas 1,4 protsenti ja muid erakondi kokku 1,3 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 20,4 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 72 protsenti vastajatest.

Praeguste toetusprotsentide pealt saaks Isamaa riigikogus 32, EKRE 20, Reformierakond 19, Keskerakond 18 ja SDE 12 mandaati. Parempoolsed jääks oma 4,9 protsendi suuruse toetusega napilt alla valimiskünnise.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 29 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 66 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

25 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 59 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Tulemuste esitlemisel on Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (26,7 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,66 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,66 protsenti.