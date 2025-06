Jahe ja vihmane suve algus paneb Eesti turistid kodumaale selga keerama

Reisibüroo Go Travel turundusjuht Kädi Puparti sõnul on jaheda ning vihmase suve alguse tõttu märgata selget kasvu soojamaareiside ning eriti viimase hetke pakkumiste müügis. "Inimesed otsivad võimalust puhata päikese all ning eelistavad sihtkohti, kus suvised ilmad on tagatud," sõnas Pupart.

"See on aga paraku kaasa toonud olukorra, kus viimase hetke reiside saadavus on päris vähene. Kui näiteks tahta lähima nädala jooksul päikese alla sõita, siis sihtkohtade ja hotellide valik on väga piiratud, sest 90 protsenti reisidest on juba välja müüdud," märkis Pupart.

Ka Estraveli reisibüroo erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid rääkis, et võrreldes 2024. aasta sama perioodiga on selgelt suurem huvi viimase hetke soojamaareiside vastu. "Estraveli viimase hetke reiside veebilehe külastatavus on viimase kuu jooksul tõusnud 29 protsenti, mis on märkimisväärselt rohkem kui eelmisel aastal samal ajal," ütles Aaslaid.

"Tundub, et paljusid mõjutab teadmatus, kas suvesoojus üldse Eestisse jõuabki. Mistõttu tehakse reisiplaane nüüd kiiremini ja ostuotsuseid enam edasi ei soovita lükata," lausus Aaslaid.

"Samuti mõjutab see, et käesoleval suveperioodil on tšarterlendude üldine pakkumine väiksem kui eelmisel aastal, mistõttu on ka üldse lennukohti vähem. See on kaasa toonud olukorra, kus populaarsed sihtkohad, nagu Türgi, Kreeka ja Hispaania olid jaanipäevani ulatuvaks perioodiks sisuliselt välja müüdud juba juuni teiseks nädalaks, võrreldes 2024. aasta suvega, mil jagus valikut kogu hooajaks," sõnas Aaslaid.

Visit Saaremaa osakonnajuhataja Anu Lomp väitis, et ilm on turismihooaja edukuses määrav faktor. "Välismaalane ei jäta Eestisse ja Saaremaale tulemata, kui ilm on jahe või vihma tibutab. Eestlaste reisiotsuste tegemisel on ilm aga määrava tähtsusega," märkis Lomp.

"Tunnetuslikult ütleks, et ilm ei ole turismihooaja algusele soosivalt mõjunud ja rahvast on pigem vähem kui eelmine aasta," lausus Lomp.

Lomp selgitas, et sellesse suvesse ülearu optimistlikult ei suhtuta. "Välismaalaste arvud tõenäoliselt kasvavad, kuid ilmselt ei jõua me veel pandeemiaeelsete tasemeteni. Eestlaste reisiotsustes saabki määravaks ilm," tõdes Lomp.

"Kui pikemaajalised ilmaennustused peavad paika ja enne augustit suvesooja ei saabu, siis on tõenäoline, et mitmel turismiettevõtjal tuleb silmitsi seista keerulise hooajaga," märkis Lomp.

Samas vaatab Lomp asja positiivselt ning loodab, et ilmad paranevad ja suve teine pool toob külastajate arvu kasvu.

Pärnu Tervise Paradiisi müügi- ja turundusdirektor Karmen Eisenschmidt rääkis, et keeruline on aimata, millised tegurid täpselt suvekülastajate puhkuseplaane mõjutavad, kuid lisas, et praegune ilm kindlasti Pärnu majutusasutusi ei soosi.

Eisenschmidt tõdes, et hotellis külastajaid on, kuid märkis, et selle ilmaga jäävad kaotajaks kindlasti kohvikute ning restoranide väliterrassid.

"Kui vaadata ette tehtud broneeringuid, siis praegu on kõik ilus. Tundub, et inimesed siiralt loodavad, et soe suvi peab lõpuks kohale jõudma," ütles Eisenschmidt.

Eestis kaheksat hotelli haldava Hestia hotellikontserni tegevjuht Kaisa Mailendi sõnul mängib ilm kahtlemata olulist rolli hotelli täitumuse ja puhkuse planeerimise osas, seda eelkõige nende Pärnus ning Haapsalus asuvate hotellide puhul.

"Kuurortlinnade suvised kriteeriumid on ju alati olnud päike, soe merevesi ja paitav tuuleke. Õnneks on Eesti ilm üsna vahelduv, nii leiab pikema peatuse korral nii päikest kui ka vihma," lausus Mailend.

"Juuni algus on olnud Hestia hotelligrupi tervikvaates vastavalt ootustele, kuurortlinnade nõudlus pole oodatule vastanud," märkis Mailend.

Mailend sõnas, et kuurortlinnades on ilmal suurem mõju ning tänavu on ka suve alguse sündmused seal saanud kohalikelt külastajatelt leigema vastuvõtu.

"Suviste eelbroneeringute maht on pigem positiivne, kuid eks tulevik näitab, kui palju nendest tellimustest realiseerub," rääkis Mailend.

Mailend rääkis, et lisaks ilmale mõjutab kindlasti tarbimist ka juulis tõusev käibemaks. "Puhkuse eelarvest üsna väike osa kulub vaid majutusele. Muu tarbimine söögi, joogi, muuseumite ja ekskursioonide peale moodustab suurema osa kuludest ning hindade kasv muudab puhkuse Eestis luksuseks," sõnas Mailend.