USA president Donald Trump teatas laupäeval, et Ühendriikide sõjavägi sooritas "väga eduka rünnaku" kolmele Iraani tuumaobjektile ning hoiatas Iraani, et see USA rünnakutele ei vastaks. Iraan alustas hommikul rünnakuid Iisraeli pihta, millele viimane ka vastas.

Oluline Iisraeli-Iraani konfliktis laupäeval, 22. juunil kell 18.28:

- Iisraeli armee teatas kümnete Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamisest;

- Vance: USA ei ole sõjas Iraaniga;

- Kindral: USA kasutas Iraani üllatusrünnakus seitset B-2 pommitajat

- Iraani meedia: Bushehri provintsis kärgatas võimas plahvatus;

- Iraani välisminister kohtub enda sõnul esmaspäeval Putiniga;

- Venemaa mõistis hukka USA "vastutustundetud" rünnakud Iraanile;

- Trump nimetas rünnakut Iraani tuumarajatistele väga edukaks;

- ÜRO peasekretär: USA rünnak on ohtlik eskalatsioon;

- Iraani välisminister: Iraanil on õigus ennast ja oma huvisid kaitsta;

- Iisraeli president tänas Trumpi;

- Iisraeli teatel alustas Iraan rünnakuga;

- IAEA pole täheldanud kiirgustaseme tõusu Iraani tuumaobjektide juures;

- Iisraelis sai Iraani raketirünnakus vigastada 11 inimest;

- Jeemeni huthid peavad USA rünnakut sõja kuulutamiseks Iraanile;

- Briti minister: olime rünnakust teadlikud, kuid ei osalenud selles;

- Iraani välisminister: Iraan ei ole laua tagant lahkunud, USA ja Iisrael lasid diplomaatia õhku.

Iisraeli armee teatas kümnete Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamisest

Iisraeli sõjaväe teatel ründasid nende hävituslennukid pühapäeval kümneid sihtmärke mitmel pool Iraanis, sealhulgas esmakordselt Kesk-Iraanis Yazdis asuvat kaugmaarakettide ladustamispaika.

Avalduse kohaselt ründas umbes 30 õhujõudude hävitajat kümneid sõjalisi sihtmärke kõikjal Iraanis, sealhulgas ka imaam Husseini strateegilist raketiväe juhtimiskeskust Yazdi kandis, kus hoiti muuhulgas kaugmaarakette Khorramshahr.

Vance: USA ei ole sõjas Iraaniga

USA asepresident JD Vance ütles pühapäeval, et Ühendriikide õhurünnakud Iraanile on olulisel määral pidurdanud nende tuumaprogrammi, kuid lisas, et ameeriklased ei ole sõjas riigi endaga.

"Ma ei taha laskuda tundlikku luureteabesse siinkohal, kuid me teame, et me keerasime Iraani tuumaprogrammi eile öösel oluliselt tagasi, kas siis aastaid või veelgi enam," ütles ta telejaamale ABC.

"Me ei ole sõjas Iraaniga, me oleme sõjas Iraani tuumaprogrammiga," lisas ta.

Vance'i sõnul otsustas vabariiklasest president Donald Trump otsustavalt see programm hävitada.

Kindral: USA kasutas Iraani üllatusrünnakus seitset B-2 pommitajat

USA kasutas seitset B-2 pommitajat Iraani tuumarajatiste ründamises ning kohtas pea olematut vastupanu islamivabariigi sõjaväelt, ütles Ühendriikide üks kõrgemaid kindrale Dan Caine pühapäeval.

Keerukat operatsiooni "Midnight Hammer" (ikesköine vasar) kirjeldanud staabiülemate ühendkomitee esimees Caine märkis, et "peamine ründepakett hõlmas seitset B-2 Spirit pommitajat", mis lendasid USA mandriosast 18 tundi Iraani ja tegid vahepeal mitu õhustankimist.

"Iraani hävitajad ei lennanud välja ja näib, et Iraani pind-õhk raketisüsteemid ei näinud meid kogu missiooni vältel. Me säilitasime üllatusmomendi," lisas Caine.

Iraani meedia: Bushehri provintsis kärgatas võimas plahvatus

Iraani meedia teatas pühapäeval, et Bushehri provintsis, kus asub Iraani ainus tuumaelektrijaam, kärgatas võimas plahvatus.

Päevaleht Shargh teatas plahvatusest Bushehri provintsis.

Samas uudisteagentuur Fars märkis, et kahte Bushehri linnas asuvat paika ründas Iisrael.

ÜRO tuumajärelevalveagentuur (IAEA) hoiatas päev varem, et Bushehri tuumaelektrijaama ründamine võib vallandada väga kõrge radioaktiivsuse taseme.

Iraani välisminister kohtub enda sõnul esmaspäeval Putiniga

Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles pühapäeval pärast USA rünnakuid Iraani tuumarajatistele, et sõidab Moskvasse kõnelusteks Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga esmaspäeval.

"Lähen pärastlõunal Moskvasse," teatas Araghchi Islami Koostöö Organisatsiooni (OIC) kohtumise kõrvalt toimunud pressikonverentsil ning lisas, et homme seisavad ees "tõsised konsultatsioonid Venemaa presidendiga".

Venemaa mõistis hukka USA "vastutustundetud" rünnakud Iraanile

Venemaa mõistis pühapäeval jõuliselt hukka USA pommirünnakud Iraani tuumarajatistele ning nimetas neid vastutustundetuiks ja rahvusvahelist õigust rämedalt rikkuvaiks.

"Juba on selge, et ohtlik eskalatsioon on alanud, täis regionaalse ja üleilmse julgeoleku edasist õõnestamist," märkis Vene välisministeerium avalduses.

Trump nimetas rünnakut Iraani tuumarajatistele väga edukaks

"Oleme viinud lõpule oma väga eduka rünnaku kolmele tuumarajatisele Iraanis, sealhulgas Fordos, Natanzis ja Isfahanis," kirjutas Trump oma Truth Social platvormil. Peamine sihtmärk oli seejuures sügaval maa all paiknev Fordo.

Trump lisas, et lennukid on Iraani õhuruumist ohutult lahkunud ja teel koju. "Õnnitlused meie suurtele Ameerika Sõdalastele," märkis Trump.

Teises postituses kirjutas vabariiklasest president, et "IRAAN PEAB NÜÜD NÕUSTUMA SELLE SÕJA LÕPETAMA".

Ta kirjeldas seda ka kui "ajaloolist" hetke Ameerika Ühendriikidele, Iisraelile ja maailmale.

Tegemist on riskantse sammuga pikaajalise vaenlase nõrgestamiseks, mis võib vallandada laiema piirkondliku vastasseisu.

Otsus USA otseselt konflikti kaasata tuli pärast enam kui nädal aega kestnud Iisraeli rünnakuid Iraani vastu, mille käigus on süstemaatiliselt lammutatud riigi õhutõrjet ja ründevõimekust, kahjustades samal ajal ka tuumarajatisi.

Kuid USA ja Iisraeli ametnike sõnul pakuvad Ühendriikide vargpommitajad B-2, mis on suutelised kandma üle 13,5 tonni kaaluvat punkripurustaja pomme GBU-57, parimat võimalust hävitada sügaval maa all peituvaid Iraani tuumaprogrammiga seotud tugevalt kindlustatud rajatisi.

Trump kinnitas B-2 vargpommitajate kasutamist, kuid ei täpsustanud, milliseid pomme heideti. Valge Maja ja Pentagon ei ole seni operatsiooni kohta lisateavet andnud.

Rünnaku järel hoiatas Trump Iraani, et see USA rünnakutele ei vastaks.

"Iraani igale kättemaksule Ühendriikide vastu vastatakse jõuga, mis on tunduvalt suurem kui see, mida täna õhtul nägime," postitas Trump sotsiaalmeedias pärast pöördumist rahva poole Valgest Majast.

Iraan on lubanud kätte maksta, kui USA Iisraeli rünnakuga liitub. See on ohtlik ka Trumpile isiklikult, sest ta võitis presidendivalimised lubadusega hoida Ameerika eemal kulukatest väliskonfliktidest.

"Saab olema kas rahu või palju suurem tragöödia Iraanile, kui see, mida me viimase kaheksa päeva jooksul oleme kogenud," hoiatas Trump, lisades, et mitmeid sihtmärke ei ole rünnatud.

"Aga kui rahu ei tule kiirelt, läheneme me teistele sihtmärkidele täpsuse, kiiruse ja vilumusega," ütles Trump.

ÜRO peasekretär: USA rünnak on ohtlik eskalatsioon

ÜRO peasekretär Antonio Guterres sõnas, et USA rünnak Iraani tuumaobjektidele on ohtul eskalatsioon ning "on kasvav risk, et konflikt võib kiirelt väljuda kontrolli alt, katastroofiliste tagajärgedega tsiviilelanikele, regioonile ja kogu maailmale.

"Sel kriitilisel ja ohtlikul hetkel on äärmiselt oluline vältida kaose spiraali. Sõjalist lahendust ei ole olemas. Ainus edasiviiv tee on diplomaatia. Ainus lootus on rahu," kirjutas Guterres sotsiaalmeedias.

Iraani välisminister: Iraanil on õigus ennast ja oma huvisid kaitsta

Iraani välisminister Abbas Araghchi mõistis USA rünnaku hukka, nimetades seda rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, millel on alatised tagajärjed.

Sotsiaalmeedias tehtud avalduses kirjutas ta, et ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige USA on Iraani tuumarajatisi rõnnates tugevalt rikkunud ÜRO põhikirja, rahvusvahelist õigust ja tuumarelvade leviku tõkestamise lepingut.

Minister ütles, et Iraanil on õigus enda riiki, rahvast ja huvisid kaitsta.

Iisraeli president tänas Trumpi

Iisraeli president Isaac Herzog tänas Trumpi "julge sammu eest, mis teenib kogu vaba maailma julgeolekut ja turvalisust."

"Inimkonna ajaloo lehekülgedel on praegu see hetk, mil vabaduse, vastutuse ja julgeoleku põhimõtted võidutsevad. Otsustav hetk, mis eristab terrori ja kurjuse telge lootuse teljest," kirjutas Herzog sotsiaalmeedias.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz kiitis samuti Trumpi ja Iisreali peaministrit Benjamin Netanyahut löökide eest, mida nimetas ajalooliseks.

Katzi sõnul on USA ja Iisraeli liit tugevam kui kunagi varem.

Iisraeli teatel alustas Iraan rünnakuga

Iisraeli sõjaväe teatel saatis Iraan teele raketid Iisraeli poole. Sõjaväe teatel riigi kaitsesüsteemid töötavad.

Iisraeli sõjavägi palus kohalikel varjuda. Rünnaku koha saadeti ka hoiatus inimeste telefonidele.

BBC teatel oli Jeruusalemma kohal kuulda plahvatusi.

Veidi hiljem teatas ka Iraani televisioon uutest raketirünnakutest Iisraeli pihta, viidates, et Iisraeli peale lasti 30 raketti.

Iisraelis sai Iraani raketirünnakus vigastada 16 inimest

Vähemalt 16 inimest sai Iisraelis päästeteenistuse teatel riigi keskosas vigastada, kui Iraan vastas Iraani tuumaobjekte tabanud USA pommidele kahe raketilainega juudiriigile.

Iisraeli päästeteenistus Magen David Adom teatas, et haiglasse viidi 16 inimest.

Avalik-õiguslik ringhääling KAN 11 näitas pilte purustatud hoonest, mida ümbritsesid rusuhunnikud.

Iisraeli sõjavägi teatas pühapäeval, et püüab Iraanist välja lastud rakette takistada. Tel Avivis kõlasid samal ajal õhurünnakute sireenid ning Jeruusalemmas plahvatused.

Iraan andis teada, et ründas mitmeid juudiriigi sihtmärke, sealhulgas Ben Gurioni lennujaama. Iisraeli politsei teatas raketirusude langemisest riigi põhjaosas.

Jeemeni huthid peavad USA rünnakut sõja kuulutamiseks Iraanile

Jeemeni huthi mässulised mõistsid pühapäeval hukka Ühendriikide rünnaku Iraani tuumarajatistele ja väljendasid solidaarsust neid toetava Iraaniga.

"Trumpi administratsiooni hoolimatu agressioon kolme Iraani tuumaasukoha vastu on ilmselge sõjakuulutus vennaliku Iraani rahva vastu. Me avaldame oma täielikku toetust vennalikule iraani rahvale," seisab huthide valitsus.

Briti minister: olime rünnakust teadlikud, kuid ei osalenud selles

Briti kaubandusminister Jonathan Reynoldsi sõnul olid Britid teadlikud USA plaanist Iraani tuumarajatisi rünnata, kuid ei olnud selles osalised.

Pühapäevahommikuses teleintervjuus ütles Reynolds, et USA ei esitanud Ühendkuningriigile palvet kasutada India ookeanis asuvat Diego Garcia baasi rünnakuks.

"Me toetame Iraani tuumarelva ennetamist. Me oleme teinud pakkumise diplomaatiliseks lahenduseks, nagu ka teised Euroopa riigid, iraanlased lükkasid selle tagasi," rääkis Reynolds.

"Ma tean, et inimesed ärkavad täna hommikul ja on mures. Nad tahavad teada, mida see tähendab ja ma tahan neile pakkuda kindlustunnet, et kuigi Briti valitsus, Ühendkuningriik ei ole selle rünnakuga seotud, oleme me teinud suuri ettevalmistusi kõikideks võimalikeks juhtudeks, sealhulgas, kuidas me Briti kodanikud piirkonnast välja saame, mis ressursid meil piirkonnas on Briti taristu, Briti baaside, Briti personali kaitseks, kui meil seda vaja teha on," kirjeldas minister.

IAEA pole täheldanud kiirgustaseme tõusu Iraani tuumaobjektide juures

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) teatas pühapäeva varahommikul, et pole täheldanud kiirgustaseme tõusu peamiste Iraani tuumaobjektide juures pärast USA rünnakut.

Pärastlõunaks teatas IAEA, et sihtmärgid Isfahanis kas ei sisaldanud tuumamaterjali või sisaldasid väheses koguses rikastatud uraani.

Reutersi vahendatud kommentaaride kohaselt peaks radioaktiivne saaste piirduma kahju saanud või hävitatud hoonetega.

IAEA teatel said tabamuse kuus hoonet, koos neljaga, mis on ka varem rünnaku all olnud. Üks neist oli kütusevarraste tootmise tehas.

Iraani välisminister: Iraan ei ole laua tagant lahkunud, USA ja Iisrael lasid diplomaatia õhku

Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles pühapäeval vastuseks Briti ja Euroopa liidrite kutsetele naasta läbirääkimiste laua taha, et USA ja Iisrael on diplomaatia viimaste nädalate õhurünnakutega õhku lasknud.

Araghchi sõnul ei ole Iraan kunagi kõneluste laua tagant lahkunud.

"Möödunud nädalal olime me läbirääkimistes USA-ga kui Iisrael otsustas diplomaatia õhku lasta," kirjutas ta sotsiaalmeedias. "Sel nädalal pidasime kõnelusi E3/EL-iga, kui USA otsustas selle diplomaatia õhku lasta. Mis järeldusi teie teeksite? Suurbritanniale ja Euroopa Liidu kõrgele esindajale on Iraan see, kes peab "naasma" laua taha. Aga kuidas saab Iraan naasta kuskile, kust ta kunagi ei lahkunud, veel enam, õhku ei lasknud?" küsis ta.