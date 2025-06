Sõja 1216. päev: Venemaa korraldas taas droonirünnaku Kiievile

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 23. juunil kell 22.00:

- Venemaa korraldas Kiievile taas suure droonirünnaku;

- Ukraina ründas Rostovi oblastis asuvat naftabaasi;

- Rünnakus Odessa oblastile hukkus kaks inimest;

- Venemaa ründas Ukrainat ka ballistiliste rakettidega;

- Putini sõnul kiirendab Venemaa Orešniku raketisüsteemide tootmist;

- Zelenski: Moskva tulistas ööga Ukraina pihta 352 drooni ja 16 raketti;

- Ukraina kindralstaap: Venemaa kaotas viimase ööpäevaga üle tuhande sõduri;

- Norra õhutõrjesüsteemide NASAMS tootja avas Ukrainas esinduse.

Ukraina ründas Rostovi oblastis asuvat naftabaasi

Ukraina relvajõud ründasid esmaspäeval Venemaal Rostovi oblastis asuvat naftabaasi, mida kasutatakse okupeeritud aladel viibivate Vene vägede varustamiseks, teatas Ukraina armee.

Rünnaku Atlase naftabaasile viis läbi Ukraina armee erioperatsioonide üksus koos raketi- ja suurtükiväega.

"Löök sihtmärgi alale on kinnitatud. Tuvastatud on tulekahju. Löögi tagajärjed on selgitamisel," teatas Ukraina kindralstaap.

Naftabaas varustas ukrainlaste teatel Donetski ja Luhanski oblastis viibivaid Vene vägesid.

Rünnakus Odessa oblastile hukkus kaks inimest

Ukrainas Odessa oblastis hukkus kaks inimest ja 12 inimest sai vigastada, kui Venemaa ründas Bilhorod-Dnistrovskõi linna ballistiliste rakettidega.

Rünnak oli sihitud kohaliku haridusinstituudi vastu ning hoone hävines rünnakus. Osa inimesi on tõenäoliselt siiani rusude all vangis. Kolm vigastatut on raskes seisundis.

Ukraina õhuvägi teatas kahest ballistilisest raketist, mis linna tabasid.

Venemaa korraldas Kiievile taas suure droonirünnaku

Ukraina võimud teatasid esmaspäeva varahommikul, et pealinn Kiiev on sattunud järjekordse Venemaa massiivse droonirünnaku alla, edastasid teiste seas uudisteagentuurid AFP ja UNIAN.

Kiievi võimude teatel hukkus rünnakutes üheksa ning sai vigastada veel vähemalt 33 inimest.

Rünnakus sai kahjustada üks suur kortermaja, mitmel pool süttisid tulekahjud.

Kyiv Independenti ajakirjanikud kuulsid plahvatusi ning nägid droone kell üke öösel. Suuremad plahvatused, mida põhjustasid ballistilised raketid, olid kuulda tund aega hiljem.

"Terroririik Venemaa näitab taas oma palet. Kiiev, tasub püsida varjendites kuni õhuhäire lõpuni ja oodata ohu möödumist. Vaenlane ründab lainetena ja vaenlase droonid sisenevad Kiievisse eri suundadest," teatas samal ajal ka linnapea Vitali Klõtško.

Rünnakud ulatusid üle Kiievi oblasti. Bila Tserkvas hukkus üks ning vigastada sai kaheksa inimest, teatas oblastivalitsus.

Venemaa ründas Ukrainat ka ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu esmaspäeva Ukrainat ballistiliste rakettidega, teatas uudisteagentuur UNIAN viitega õhujõudude informatsioonile.

Enne seda oli teatatud Venemaa massiivsest droonirünnakust Kiievile.

Kell 02:30 teatasid Ukraina kaitsejõud suurel kiirusel liikuvast sihtmärgist, mis suundus Bila Tserkva poole. Kaheksa minutit hiljem hoiatasid sõjaväelased teise kiire sihtmärgi eest, mis lendas Tšernihivi oblastist Kiievi oblasti suunas.

Telegrami-kanalite andmetel lasksid Vene sissetungijad ballistilisi rakette välja Brjanski ja Kurski oblastitest. Rünnakute sihtmärkideks olid Bila Tserkva ja Kiiev.

Putini sõnul kiirendab Venemaa Orešniku raketisüsteemide tootmist

Venemaa juht Vladimir Putin ütles esmaspäeval, et Venemaa suurendab Orešniku keskmaaraketisüsteemide masstootmist.

Putini sõnul on Orešnik end lahingolukordades hästi tõestanud.

Venemaa on Orešniku süsteeme kasutanud Ukraina vastu ning Putin on varem öelnud, et 2025. aasta teises pooles võidakse neid tarnida ka Valgevenele.

Zelenski: Moskva tulistas ööga Ukraina pihta 352 drooni ja 16 raketti

Venemaa tulistas ööl vastu esmaspäeva Ukraina suunas 352 drooni ja 16 raketti, pealinnas Kiievis ja eeslinnades sai surma vähemalt seitse inimest, ütles president Volodõmõr Zelenski.

"Kokku lennutati ööga välja 352 drooni, sealhulgas 159 (Iraanis disainitud) Shahedi koos 16 raketiga. Esialgsed teated viitavad, et kasutati ka Põhja-Korealt saadud ballistilisi relvi," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina kindralstaap: Venemaa kaotas viimase ööpäevaga üle tuhande sõduri

Venemaa kaotas viimase ööpäevaga 1010 sõdurit ning on täiemahulise sissetungi algusest saati kaotanud 1 012 500 sõdurit, teatas Ukraina kindralstaap esmaspäeval.

Lisaks on Venemaa alates täiemahulise sissetungi algusest kaotanud 10 965 tanki, 22 872 soomuslahingsõidukit, 52 861 sõidukit ja kütuseautot, 29 490 suurtükisüsteemi, 1423 mitmikraketiheitjat, 1188 õhutõrjesüsteemi, 416 lennukit, 337 helikopterit, 41 717 drooni, 26 laeva ja paati ning ühe allveelaeva, teatas kindralstaap.

Norra õhutõrjesüsteemide NASAMS tootja avas Ukrainas esinduse

Norra ettevõte Kongsberg Defence & Aerospace, mis on tuntud õhutõrjesüsteemide NASAMS tootjana, on avanud Ukrainas esinduse, edastas pühapäeval uudistekanal Ukrinform.

Teemal rääkis sotsiaalmeedias Ukraina kaitseminister Rustem Umerov.

"Tegemist on Norra juhtiva relvatootjaga ja seda eriti õhutõrjesüsteemide NASAMS osas. Koostöös Kongsbergiga keskendume ühisprojektide arendamisele õhutõrje valdkonnas. Valmistame ette uusi süsteemil NASAMS põhinevaid lahendusi, et tugevdada elanikkonna ja kriitilise taristu kaitset," rääkis Umerov.

Minister rõhutas, et õhutõrje on jätkuvalt Ukraina üks peamisi strateegilisi prioriteete.

"Ainuüksi sel kuul on vaenlane välja lasknud üle 3500 raketi ja drooni. Töötame tootmise laiendamise ja tarnete kiirendamise nimel," lisas Umerov.

Kongsbergi esinduse avamist peetakse oluliseks verstapostiks kaitsepartnerluse tugevdamisel Ukraina, Norra ja ettevõtte enda vahel.

"Üheskoos viime ellu projekte püüdurrakettide tootmise, õhutõrje ja merekaitse valdkondades ehk valdkondades, kus Kongsberg on maailmas juhtival kohal," ütles Umerov.

Kaitseminister märkis, et partnerlus avab uusi võimalusi koostööks Ukraina ja Norra inseneride vahel, et suurendada olemasolevate relvasüsteemide tõhusust ja edendada innovatsiooni.

Umerov avaldas tänu Norra valitsusele rahalise toetuse eest ja Kongsbergi meeskonnale usalduse ja pikaajalisele koostööle pühendumise eest. Minister väljendas optimismi käegakatsutavate tulemuste saavutamise osas lähitulevikus.

Nagu Ukrinform juba varem teatas, siis pidasid Ukraina kaitseminister Umerov, relvajõudude ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrskõi ja kindralstaabi ülem kindralmajor Andri Hnatov kõrgetasemelisi kõnelusi Norra kaitseministri Tore Onshuus Sandvikiga, et tugevdada kahepoolset kaitsekoostööd.