Iisraeli eriüksuslased tegutsesid 12-päevase sõja ajal salaja Iraanis

"Kiita võib koordineerimist ja taktikalist pettust, mida viisid läbi meie õhuvägi ja maaväe eriüksuslased, kes tegutsesid salaja sügaval vaenlase territooriumil. Nemad võimaldasid meile täieliku operatiivse vabaduse," kiitis Zamir telepöördumises.

Juba varem andsid USA presidendi Donald Trumpi avaldused mõista, et Iisrael oli teatanud Ühendriikidele oma inimeste saatmisest Iisraeli uurima rünnakute sihtmärkide ehk tuumarajatiste kahjustusi.

Zamiri avaldus oli aga esimene kord, kui Iisrael teatas avalikult oma sõdurite tegutsemisest Iraani pinnal.

Sõjaväelane vihjas ka, et väed ei pruugi olla veel Iraanist lahkunud.

"Kampaania ei ole veel lõppenud. Peame jääma valvsaks. Meie ees on palju väljakutseid," sõnas Zamir.

Trumpi sõnul usub ta, et sõda Iisraeli ja Iraani vahel on lõppenud ja mõlemad on sellest väsinud.

Vastates Hollandis Haagis pärast NATO tippkohtumist pressikonverentsil küsimusele, miks ta on kindel, et konflikt läbi sai, ütles Trump: "Ma tegelesin mõlemaga ja nad on mõlemad väsinud ja kurnatud."

"Nad võitlesid väga, väga kõvasti ja raevukalt ning nad olid mõlemad rahul, et said koju minna ja sõjast välja," rääkis Trump.

Trump teatas ööl vastu teisipäeva relvarahu kokkuleppest Iisraeli ja Iraani vahel. Iisrael ja Iraan kuulutasid mõlemad end sõja võitjaks. Pole veel selge, kas vaherahu ka püsima jääb.

Ajaleht The Wall Street Journal tõi välja, et kiire üleminek õhurünnakutest vaherahule paljastas, kuidas Trumpi administratsioonis võimu teostatakse.

Asepresident JD Vance on kirjeldanud viimaste päevade sündmusi kui uut USA välispoliitilist doktriini. See keskendub riiklike huvide määratlemisele, jõulistele läbirääkimistele ja vajadusel ülekaaluka jõu kasutamisele.

Peaaegu kohe pärast Iraani tuumarajatiste pommitamist helistas Trump ka Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule. Trump teatas, et sõda tuleb lõpetada, ütles üks asjaga kursis olev ametnik.

Ametniku sõnul andis Trump Netanyahule teada, et USA on oma sõjalise missiooni lõpetanud ning Iisrael peab seda samuti tegema.

Trump on seejärel järjepidevalt teatanud, et Iraani tuumarajatised on täielikult hävitatud. Samal ajal ei soovinud ei Iraan ega ka Iisrael, et konflikt kaua kestaks, ning otsisid olukorrast väljapääsu. Iraan ja USA pidasid kõnelusi Araabia vahendajate kaudu.