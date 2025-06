Balti jaama liikuvuskeskus jääb alles, kuid bussiliinide arv väheneb

Mai lõpus kirjutas ERR, et Tallinna linn sulgeb oktoobris Balti jaamas maakonnaliinide busside seisuplatsi, mistõttu kolivad maakonnaliinide lõpp-peatused sealt Vabaduse, Viru ja Teatri väljakule. Seepeale teatas regionaalminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200), et plaanib peatada riikliku toetuse Tallinna liinivõrgu laiendamiseks.

Neljapäeval kogunes Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse, uue nimega Iili juhatus ja langetas Balti jaamas peatuvate maakonnaliinide kohta lõplikud otsused.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ütles ERR-ile, et juhatuses jõuti kokkuleppele, mida ka esialgu plaaniti.

"Tulenevalt olukorrast, kus Balti jaama seisuplats on kadumas, kuna sinna tuleb lastele spordiinfrastruktuur, vähendatakse ka Balti jaamast väljuvate liinide arvu. Kui täna on ligikaudu 400 väljumist päevas, siis tulevikus, 1. augustist on see ligikaudu 250 ja läbi selle jäävad ära mitmed ümber vanalinna sõitmised kas päris tühjalt või pooltühjalt," sõnas ta.

Järvan lisas, et selle arvelt on Põhja-Eesti ühistranspordi keskusel rohkem ressurssi suurendada maakondades ühistranspordi katvust.

Abilinnapea rõhutas, et plaani kogu liikuvuskeskus sulgeda ei ole linnal kunagi olnud. Küll aga on olnud juba aastaid teada, et Balti jaama juures Skoone bastioni kõrval olev busside parkla kaob.

"Läbi selle vähendatakse ka väljumiste arvu, aga seda ei ole kunagi olnud plaanis nullini vähendada," lausus Järvan. "Kui küsimus on selles, millised liinid väljuma hakkavad, tuleb valik kindlasti selle järgi, kus on rohkem kasutajaid sellel hetkel ja mis andmed näitavad."

Tema sõnul on Põhja-Eesti ühistranspordikeskusele juba suuresti teada, millised liinid ka edaspidi Balti jaama jäävad ning otsus sõltub kasutajate arvust, kuid täpsemat infot annab keskus valdadele ja reisijatele lähiajal ise.

Terras ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et linna samm õõnestab riikliku ühistranspordireformi keskset eesmärki – luua ühtne ja ladusalt toimiv transpordivõrk.

Kas otsus paneb ka Terrase meelt muutma ja riiklikku toetust Tallinna liinivõrgu laiendamiseks taastama, ei osanud Järvan öelda. Ta märkis, et minister sai asjast algusest peale valesti aru.

"Kuna ta ei olnud eelnevalt seda ka meiega läbi rääkinud, siis saatis ta eksitava sisuga pressiteate välja. Ja veelgi kummalisem oli see, et lähtuvalt oma emotsioonidest otsustas ta ähvardada Viimsi, Maardu, Rae, Saue ja Harku valla elanikke, et vähendada nende ühistranspordi väljumisi põhjusel, mis jääb paraku arusaamatuks kõigile osapooltele," sõnas abilinnapea.

Järvan plaanib saata Terrasele ametliku kirja, kus soovib, et regionaalminister oma ähvardused linn liinivõrgu laiendamise toetusrahast ilma jätta tagasi võtaks.