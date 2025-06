Uue juhendi järgi lubatakse majade juurde rajada senisest vähem parkimiskohti

Tallinna kesklinnas, Koidu tänaval asuv viiekordne elumaja on rajatud küll juba 1963. aastal, ent kuna 11 aastat tagasi ehitati hoonele peale üks korrus nelja korteriga, tuleb kasutusluba uuesti taotleda. Praegu on aed palistatud viljakandvate õuna- ja pirnipuude, toomingate ja mairoosidega ning hooldatud klumpides voogava ristikheinamuru vahel õitseb kiviktaimlaklassika. Selle keskel käivad majaelanikud nii lugemas kui värsket õhku hingamas.

"Ega need korterid ei saa kasutusluba, kui ei ole iga korteri kohta – majas on nüüd 37 korterit – peab olema üks parkimiskoht. Kui me selle saaksime rajada, siis oleks selline lugu, et kaob meie rohelus ära," lausus Koidu 104 elanik Merli Idol.

Ühtlasi tõi proua välja, et hetkeseisuga saab parkida 25 elanikku ettenähtud parkimisalal ning seni pole kohtadest puudust olnud.

Koidu 104 parkimisplaan, mille järgi praegu maja korteriühistu tegutseb, on aga pärit aastast 2006.

"Vahepeal, ilmselt seal kuskil 2010. aastate kandis oli selline praktika palju laialdasem, et tõesti hoove asfalteeriti täis, ka kesklinna kandis, aga see kindlasti ei olnud hea praktika. Sellest me oleme tänaseks loobunud. Aia ja haljastuse säilitamine linnakeskkonnas, eriti kesklinnas, on äärmiselt oluline," sõnas Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Linnaametitel on just valmis saanud uus parkimiskohtade rajamise juhend, mis loetleb rea tingimusi, mille olemasolul nõuded uute või renoveeritavate elumajade parkimiskohtade rajamiseks leevenevad veelgi.

"Kui hoonet laiendatakse kuni 33 protsenti, siis täiendavaid parkimiskohti rajama ei pea. Muu hulgas on siis ühistranspordipeatuse ligipääs, kas lasteaiad-koolid on kodu lähedal, samuti parkimismaja olemasolu. Tõesti, kui need kriteeriumid on täidetud, siis ei ole niivõrd palju vajadust tegelikult parkimiskohtade jaoks," ütles Lippus.

Juhend aga ootab linnavolikogus heakskiitu. Esialgu oli see plaanis 21. juulil. Muutnud poliitilises olukorras aga on selle tõenäosus väike. Seni jääb kehtima praegune parkimiskohtade rajamise juhend, mis aga on samuti soovituslik ja jätab nii ühistutele kui ka ametnikele piisavalt kaalutlusõigust sõltuvalt oludest.

Kesklinna rohelusse uppuvad aiad, mis hoiavad ära kuumasaarte teket ja aitavad ära juhtida ohtrat vihmavett, on võimalik alles jätta.