Leke: Iraan võib tuumaprogrammi taastada vaid mõne kuuga

USA meediasse lekkinud luurehinnangu kohaselt lükkasid Ühendriikide rünnakud Iraanile riigi tuumaprogrammi vaid mõne kuu võrra edasi. Valge Maja reageeris lekkele raevukalt ning president Donald Trump teatas taas, et Iraani tuumaprogramm on täielikult hävitatud.

USA meedia käsutuses oleva luureraporti järgi ei hävitatud USA sõjaliste rünnakutega Iraani tuumaprogrammi. Raportis leitakse, et suur osa Iraani rikastatud uraanist toimetati enne pühapäevaseid rünnakuid turvalisse kohta, vahendas The Telegraph.

USA pommitas hiljuti Iraani tuumarajatisi. Trump ise nimetas rünnakuid väga edukaks. Viimane raport aga hindab, et Iraan võib tuumaprogrammi taastada vaid mõne kuuga.

Trump teatas teisipäeva õhtul aga taas, et Iraani tuumaprogramm on täielikult hävitatud. Ka Valge Maja teatas, et raportis sisalduvad väited ei vasta tõele.

"Selle väidetava hinnangu lekitamine on selge katse alandada president Trumpi ja diskrediteerida vapraid piloote, kes viisid läbi ideaalselt teostatud missiooni Iraani tuumaprogrammi hävitamiseks," ütles Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi sõnul on lekke näol tegemist riigireetmisega ning asja tuleb uurida.

"Kes iganes selle eest vastutab, tuleks vastutusele võtta," ütles Witkoff.

Witkoff avaldas lootust, et Teheran ja Washington sõlmivad pikaajalise rahulepingu.

"Me juba räägime omavahel, mitte ainult otse, vaid ka partnerite kaudu. Nüüd on meie kord istuda iraanlastega maha jõudmaks kõikehõlmava rahulepinguni ning ma olen kindel, et me selle saavutame," rääkis Witkoff.