Ka USA luurejuhid teatasid Iraani tuumarajatiste hävitamisest

USA luurejuhi Tulsi Gabbardi sõnul kinnitab uus luureteave, et Iraani tuumarajatised on hävitatud Iisraeli ja Iraani vahelise 12-päevase sõjategevuse ajal. Ka CIA juht John Ratcliffe teatas tuumarajatiste hävitamisest.

Ratcliffe ütles kolmapäeval, et "CIA uued luureandmed näitavad, et mitmed Iraani võtmeobjektid hävisid ja need tuleb aastate jooksul uuesti üles ehitada".

Riikliku luuredirektori büroo (DNI) juht Tulsi Gabbard kordas samuti Donald Trumpi teadet Iraani tuumarajatiste kohta.

"President Donald Trump on juba mitu korda öelnud, et USA rünnakud kolmele tuumarajatisele Iraanis hävitasid need täielikult," teatas Gabbard.

USA meediasse lekkinud luurehinnangu kohaselt lükkasid aga Ühendriikide rünnakud Iraanile riigi tuumaprogrammi vaid mõne kuu võrra edasi. Valge Maja reageeris lekkele raevukalt ning võimud teatasid, et Iraani tuumaprogramm on täielikult hävitatud. Kaitseminister Pete Hegseth kordas neljapäeval taas, et Iraani tuumaprogramm on hävitatud.

Neljapäeval väitis islamirežiimi juht ajatolla Ali Khamenei, et USA ei saavutanud Iraani rünnates midagi. Khamenei seletas veel, et hoopis Iraan osutus viimase sõja võitjaks.