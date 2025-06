Järgmised paar päeva on veel jahedad ja vihmased

Pühapäeval tekib Soome kohale jõudvas madalrõhulohus osatsüklon, mis päeval itta liigub. Öösel on meil tuul mõõdukas ning vihmahood levivad üle mandri. Hommikupoolikul tuul tugevneb, vihmahood on paiguti intensiivsed ning esineb äikest. Keskpäeval saartelt alates sajuhood harvenevad.

Ööl vastu pühapäeva pilvisus tiheneb ja vihmahood laienevad saartelt üle mandri. Kohati võib äikest olla. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, saartel ja rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 9 kuni 14 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb pilves selgimistega ja hoovihmadega. Saartel ja läänerannikul on pilvisus pigem vähene ning ilm sajuta. Tuul puhub edelast ja läänest 4 kuni 9, saartel ja rannikul 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Termomeetri näit tõuseb vahemikku 13 kuni 16 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikeseoht. Keskpäeval saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. TUUL puhub edelast ja läänest, pärastlõunal ka loodest 8 kuni 13, iiliti 18, rannikul kuni 23 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15 kuni 19 kraadi.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab ikka hoovihma ning püsib ka äikeseoht. Puhub mõõdukas, iiliti tugev lääne- ja loodetuul ning sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Esmaspäev tuleb muutliku taeva ning mandril hoovihmadega. Sooja on keskmiselt 18 kraadi.

Juuli saabudes hakkab ka ilm muutuma. Taevas on valdavalt selge ning sademeid karta pole. Vaid Ida-Eestis võib kolmapäeval vähest hoovihmagi tulla. Sooja on teisipäeval keskmiselt 20, kolmapäeval 24 ning neljapäeval 26 kraadi.