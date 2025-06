Sõja 1222. päev. Venemaa korraldas öösel raketirünnaku kogu Ukrainale

Õhurünnakuhäired kõlasid üle kogu riigi, sealhulgas läänepoolsetes piirkondades, mis asuvad rindejoonest kaugel. Venemaa suvine pealetung on juba läbi kukkumas, kirjutab Briti leht The Telegraph. Poola saatis õhku hävitajad ja aktiveeris maapealsed õhutõrjeüksused. Ukrainas hukkus Venemaa rünnakute tõrjumisel F-16 piloot.

Telegraph: Venemaa suvine pealetung on takerdunud

Venemaa suvine pealetung, mis algas mais, on juba läbi kukkumas – vaatamata arvukatele rünnakutele peaaegu kogu rindejoone ulatuses pole olulisi läbimurdeid toimunud, kirjutab Briti leht The Telegraph.

Moskva plaanib juunis purustada omaenda pealetungioperatsioonide arvu rekordi. Kuid isegi kui lahingutegevuse intensiivsus on suurenenud, näitab edusammude puudumine strateegilistes piirkondades, et Venemaa pealetungipotentsiaal on ammendunud, vahendab RBC-Ukraine Briti väljaannet.

Idas, eriti Pokrovski ja Kostiantõnivka suunas, saavutasid Vene väed teatavat edu, kuid ekspertide sõnul pole see operatiivset olukorda muutnud. Vene vägede edasiliikumise tempo juba aeglustub, mis viitab initsiatiivi kaotusele.

Venemaa pealetung Sumõ oblastis on peatatud, kirjutab väljaanne. Ka Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et rinne sel lõigul on stabiliseeritud.

Vene vägedel ei õnnestunud vallutada Junakivkat, mis pidi avama tee Sumõle. Ukraina väed on osa territooriumist tagasi vallutanud ja Vene jalaväe kaotused jätkuvakt kasvavad.

Sõjauuringute Instituudi (ISW) analüütik Angelica Evans märkis, et Venemaa suvine pealetung on pigem kevadkampaania jätk, ilma uute strateegiliste eesmärkideta ning tema sõnul puuduvad agressoril ressursid sügavateks läbimurreteks.

Donetski oblastis üritab Venemaa läbi murda Kramatorski, Slovjanski ja Kostiantõnivkasse. Kuid nagu Ukraina sõjavägi rõhutab, on pealetungi tempo liiga aeglane ja selliste linnade nagu Kramatorsk vallutamiseks on vaja vähemalt 100 000 sõdurit.

Toretski, Pokrovski ja Kupjanski suunal püsib olukord pingeline, kuid rindel olulisi muutusi pole toimunud. Rünnakute tempo on kõrge, kuid Ukraina kaitsjad hoiavad oma positsioone.

Eksperdid märgivad, et Vene vägede hajutamine Harkivist Dnipropetrovski oblastisse vähendab pealetungi efektiivsust ning vaatamata arvulisele ülekaalule ei suuda Venemaa koondada jõude kriitilistele suundadele.

Asjaolu, et Venemaa hajutab oma üksusi üle Ukraina rinde, selle asemel, et koondada neid ühte piirkonda, näitab, et tema eesmärk on hõivata kogu Ukraina, mitte ainult neli oblastit, mille ta 2022. aastal ebaseaduslikult annekteeris, märkis The Telegraph.

Suvise pealetungi ebaõnnestumised võivad suurendada survet nii Venemaa tavakodanike kui ka selle sõjalise ja poliitilise juhtkonna seas, kirjutab väljaanne.

Ukraina Tšerkassõ oblastis sai Vene rünnakus kannatada kuus inimest

Ukrainas Tšerkassõ oblastis sai Vene rünnakus kannatada kuus inimest, teatas pühapäeval oblasti prokuratuuri pressiteenistus.

"Vaenlase rünnaku tagajärjel hävis üks haridusasutuse hoone. Samuti said kahjustada eramud ja mitmekorruselised elamud, garaažid ja seitse sõidukit. Südmuskohalt leiti raketi- ja droonitükke," öeldi teates.

Sündmuskohal töötavad prokurörid, politsei ja SBU uurijad, samuti riikliku eriolukordade teenistuse spetsialistid. Vaenlase rünnaku tekitatud kahju ulatus on väljaselgitamisel. Sõjakuritegude faktide osas on algatud kohtueelne uurimine, lisati teates.

Ukrainas hukkus Venemaa rünnakute tõrjumisel F-16 piloot

Ukrainas hukkus ööl vastu pühapäeva vaenlase rünnakute tõrjumisel üks F-16 piloot, teatasid Ukraina õhujõud.

"Kahjuks on meil nüüd järjekordne valus kaotus. Täna öösel hukkus vaenlase massiivse õhurünnaku tõrjumisel 1. klassi piloot, 1993. aastal sündinud kolonelleitnant Maksõm Ustimenko," kirjutasid Ukraina õhujõud sotsiaalmeedias.

Õhujõudude teatel kasutas Ustimenko kogu F-16 pardal olnud relvastust ja tulistas alla seitse õhusihtmärki.

Maksõm Ustimenko Autor/allikas: Ukraina õhujõud/X

"Viimase töö ajal sai lennuk kahjustada ja hakkas kõrgust kaotama. Maksõm Ustimenko tegi kõik endast oleneva, juhtis lennuki asustatud piirkonnast eemale, kuid katapulteeruda ei jõudnud. Ta suri nagu kangelane!" ütlesid õhujõud avalduses.

Ukraina tulistas öösel alla 475 vaenlase õhusihtmärki 537-st

Vene vägi ründas ööl vastu pühapäeva Ukrainat 477 ründedrooni ja 60 mitmesuguse raketiga, teatasid pühapäeva hommikul Ukraina õhujõud, lisades, et hävitati 475 vaenlase õhusihtmärki.

Õhujõudude teatel kasutas Vene vägi rünnakutes nelja raketti Kinžal, seitset ballistilist raketti Iskander-M/KN, 41 tiirbraketti H-101/Iskander-K, viit tiibraketti Kalibr ja kolme õhutõrjeraketti S-300. Õhujõududel õnnestus hävitada üks ballistiline rakett, 33 tiibraketti H-101 ja neli Kalibrit.

Samuti hävitati 211 vaenlase Shahed tüüpi ründedrooni ja veel 225 läks kahju tekitamata kaduma.

Terve Ukraina oli öösel Vene tule all

Ulatuslik Venemaa raketi- ja droonirünnak tabas Ukrainat ööl vastu pühapäeva, kui õhurünnakuhäired kõlasid üle kogu riigi, sealhulgas läänepoolsetes piirkondades, mis asuvad rindejoonest kaugel.

Ukraina õhuvägi hoiatas laupäeva hilisõhtul, et Venemaa on Murmanski oblastis Olenja sõjaväelennuväljalt välja saatnud kolm Tu-95 pommitajat. Õhuvägi hoiatas ka, et mitu Venemaa droonide gruppi suunduvad eri piirkondade poole.

Mõni tund hiljem teatas õhuvägi, et Venemaa Nižni Novgorodi oblastis Savasleika lennuväljalt tõusis õhku Venemaa MiG-31K – Kinžali ballistilisi rakette kandev lennuk.

Poola relvajõudude operatiivjuhatus teatas, et vastuseks Venemaa õhurünnakutele Lääne-Ukrainas saatsid nad õhku hävitajad ja aktiveeris maapealsed õhutõrjeüksused.

Öö jooksul teatati plahvatustest ja õhurünnakutest Mõkolaivis, Krementšukis, Zaporižžjas, Tšerkassõ oblastis, Ivano-Frankivskis ja Lvivis.

Kuberner Ihor Taburetsi teatel sai Tšerkassõ oblasti rünnakutes kahjustada tsiviilinfrastruktuur ja vähemalt kolm inimest sai vigastada.

Poltava oblastis Krementšukis tabati kuberner Volodõmõr Kohuti sõnul ühte ettevõtet.

Kuberner Ivan Fedorov ütles, et öise raketirünnaku käigus tabati Zaporižžjas asuva ettevõtte tootmisüksust. Ohvritest pole teatatud.

Ränk raketi- ja droonirünnak toimus päev pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin ütles ajakirjanikele, et Moskva on valmis pidama uue rahuläbirääkimiste vooru.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 018 940 (võrdlus eelmise päevaga +1220);

- tankid 10 976 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 22 915 (+7);

- suurtükisüsteemid 29 689 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1425 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1189 (+0);

- lennukid 420 (+0);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 42 477 (+237);

- tiibraketid 3394 (+6);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 53 508 (+93);

- eritehnika 3921 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda